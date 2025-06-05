桃機第三跑道 完工期程待評估

桃園國際機場增建第三跑道與相關建設，重新研擬施工規劃與面積，最大增至300公頃，向環境部提環境差異分析報告審議，經委員討論，要求補充挖除埤塘底泥後影響的碳儲存量等數據，決議通過該環差。（記者吳柏軒攝）

2025/06/05 05:30

居民搬遷、埤塘底泥加驗重金屬

〔記者吳柏軒／台北報導〕桃園國際機場正在興建第三跑道及相關設施，因全區用地取得時程受當地居民搬遷因素，延宕廿六個月，加上跑道安全、擴大應用現地材料、加速施工等因素，向環境部提出環評第三次環境差異分析報告，最大施工面積增為三百公頃，昨進環評大會審議，環評委員關注被挖除的埤塘底泥所蘊含的碳儲存量，要求調查；另該計畫工程原定二○三○年底完工，桃機重新評估完工期程，送交通部審查。

桃機公司昨提報「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書第三次環境差異分析報告」，指出該計畫是桃園航空城區域計畫一環，負責開發桃機第三跑道及相關設施、新貨運站、衛星廊廳、西北維修區等，共計七二三公頃，二○二○年通過環評。

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這次提環差，主要配合用地交付時程及工程推進，重新調整施工安排，全區用地取得原訂去年十一月底完成，受被徵收土地的居民安置問題，須延至明年十二月，延後廿六個月，而為了加速施工、降低影響，重新規劃各施工期程，將最大施工面積從前次通過的一百公頃，擴增到三百公頃，主要是跑滑道工程施作。

另，計畫範圍內包含三口埤塘，工程前年九月開工已處理完一口，剩下二口面積約卅二公頃，預估底泥有卅萬立方公尺，將挖除曝曬、混和原土後再利用。

環評委員關注被挖除底泥的碳匯流失，要求計算，並進行底泥的重金屬含量檢測，若超標將不得用在植栽覆土，經討論後決議，通過該環差。

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