《台南》搶攻港客「井仔腳鹽田」躍上叮叮車

香港經典地標「叮叮車」全車體廣告─夕陽灑落北門井仔腳鹽田。 （南市觀旅局提供）

2025/06/05 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕為搶攻國際自由行觀光市場，台南市政府與香港經典地標「叮叮車」合作推出春秋主題全車體廣告，包括台南二寮觀日台、北門井仔腳鹽田美景化作城市的移動畫布，穿梭香港街頭，希望吸引更多香港旅客造訪。

南市觀旅局表示，依據交通部觀光署統計，香港長年為台灣主要入境市場之一，先前雖受疫情影響，但去年已明顯回升，香港旅客來台人次達一一九萬人，增長顯著。

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觀旅局表示，香港是台南拓展觀光市場之一，香港旅客來台多採短程自由行為主，重視美食、購物與文創體驗。廣告以「一年之春、一日之晨」與「一年之秋、一日之黃昏」展現台南風貌，春季選用台灣觀日成功率最高的二寮觀日台，晨曦與雲海交織；秋季則取景於北門井仔腳鹽田，夕陽灑落鹽晶，成為台南秋季旅遊的熱門亮點，廣告以台南獨有景致為主視覺，結合台南旅遊網QR碼，引導旅客即時連結資訊、規劃行程。

觀旅局長林國華說，為提升識別度與傳遞效果，廣告刊登選擇在香港知名雙層電車「叮叮車」露出，採全車體包裝、獨立呈現，持續曝光。

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