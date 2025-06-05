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    首頁　>　生活

    《台南》南一中出寫作精選 滿級分得主教戰

    2025/06/05 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中發表一一三學年度寫作精選集《南一文粹》，選入五十九位學生、共七十一篇優秀作品，記錄青春時光裡最真摯的思想與情感，其中學測國文滿級分李昱辰、兩度獲得「總統教育獎」的蘇漴瑋都入選，分享創作心得。

    兩度獲總統教育獎 蘇漴瑋「以資料作戰」

    今年學測國文獲得滿級分的李昱辰，就有三篇作品入選。他分享自己的寫作秘訣，先弄清楚題目想要問的重點，多去思考，向下挖掘，下筆時先緊扣題目立論，再舉充足的實例加以論證；可善用「首先…；其次…」等詞語，讓書寫有條理，並運用比喻手法，讓論述更具體。

    就讀大灣國小時曾獲總統教育獎，今年又獲總統教育獎奮發向上獎的蘇漴瑋，有二篇文章入選。他提到自己高一時的寫作常常不如己意，原因是無法處理好自己的情緒。他體會到，做好自我管理，才能有餘裕梳理心情，從容表達，並從參加演說競賽經驗中，學習「以資料作戰」，累積豐富素材，才能言之有物。

    蘇漴瑋雖然先天性失明，但擁有一顆開放且勇於嘗試的心，不僅學會彈琴，並在課餘時和同學下象棋，去年度更參與為期三天浸水營古道戶外營，成功完成十五．四公里的徒步踏查。他小學時便積極投入國語演說培訓，鍛鍊自己的表達能力，並嘗試詩作與散文，曾獲南市語文競賽國語演說高中組二名，市長盃語文競賽演說第一名。

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