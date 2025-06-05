《台南》新營火車站新建停車場 一般機車免費

為改善新營火車站周邊停車問題，南市交通局新建停車場完工，一般機車免費。（新營區公所提供）

2025/06/05 05:30

〔記者王涵平／新營報導〕改善新營火車站周邊停車問題，南市交通局新建停車場完工，步行五分鐘可到車站，提供二一六個停車位，汽車與大型重機車七月起收費，一般機車免費。

新營火車站與周邊地區長期停車位難求，後站台一線路旁常可見不少臨停車輛，前站前道路雖有路邊收費停車格，但一位難求，不少民眾選擇騎Youbike。新營區公所指出，市府向台鐵租用位於新營區三民路八巷的舊宿舍土地闢建為停車場，新建的停車場規劃無障礙汽車格二格、婦幼專用格二格、一般汽車格六十三格、一般機車格一四五格及無障礙機車格四格，未來也會規畫設置Youbike站點。

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南市交通局指出，七月一日起，小型汽車與大型重型機車將開始實施收費管理，每小時收費廿元，收費時段為每日八時至廿時，有助於停車位流動與合理使用。一般機車維持免費停車政策，便利民眾短時停放。

此外，為鼓勵民眾使用，交通局提供月繳停車優惠方案。一般用戶可申購月繳方案，月費三○○○元，設籍或租屋於大宏里之民眾可享有每戶一張月繳一六○○元優惠專案，有需求的民眾可向交通局申請。

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