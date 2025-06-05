《台南》台南文學季6/7登場 「葫蘆巷春夢」壓軸

「雞屎藤舞蹈劇場」將表演改編自葉石濤作品的《葫蘆巷春夢》。（南市文化局提供）

2025/06/05 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年「台南文學季」將於七日在西竹圍之丘文創園區登場，以「舊時光的語調」與「新時代的爭鋒」為主題，透過朗讀、漫才、音樂與舞蹈等跨域演出形式，展現生活與文學間的深刻對話與創作火花，為盛夏的台南注入豐沛的人文能量。

27組參賽者演繹歷屆得獎作品

當天開幕活動由廣播界人氣雙人組「寶島少年兄」擔任主持，串連一場以創意朗讀競賽為主軸的文學盛事。重頭戲有來自學生與成人組的廿七組參賽者通過初選，現場演繹歷屆「台南文學獎」得獎作品，展現不同世代對文學的獨到詮釋與無限創意，讓觀眾一同感受朗讀藝術的魅力與老派浪漫。

請繼續往下閱讀...

另有音樂團體「民生電氣」帶來互動式音樂演出，營造輕鬆愉悅的氛圍；壓軸演出由台南知名表演團隊「雞屎藤舞蹈劇場」，改編自葉石濤作品的《葫蘆巷春夢》，融合舞蹈與文學劇場，帶來感官與情感兼具的午後藝術饗宴。

雞屎藤舞蹈劇場 改編葉石濤作品

八日活動聚焦當代語境，由台南在地漫才團體「暴羅WALK」主持，以「新時代的爭鋒」為題的青春創演。漫才團體「福狸男孩」、「漫才少爺」與「斜槓青年創作體」接力登台，從搞笑、諧音文化到IP（品牌角色）轉譯，可以看到年輕世代對文學與舞台的多元詮釋。

台南市文化局長黃雅玲表示，活動會場同步設有三十攤文學主題市集，集結獨立書店、文創選物與在地美食，打造一座充滿書香與人情味的藝文聚落。此外，作家李秉樞將帶來現場畫符互動，「沒有文青」則推出軟筆字書寫工作坊，邀請民眾親身體驗創作樂趣，感受文字的溫度與力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法