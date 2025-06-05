屏東田菁種子漲2倍 農種綠肥傷荷包

田菁種子因印度及巴基斯坦戰爭、航運價格上揚，售價大漲。（屏縣議員許展維提供）

2025/06/05 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一期稻作收割結束，大部分的農民將進行休耕轉作綠肥滋養土地，卻因印度及巴基斯坦戰爭、航運價格上揚等影響，田菁種子從一包卅公斤八五○元漲到一五○○元，漲幅近兩倍，引起農民恐慌，縣議員許展維希望政府能提高補助，減輕農民負擔。

許展維表示，南部的一期稻作結束後，大部分的農民選擇休耕轉作綠肥，滋養農田，政府補助農民每公頃五萬五千元，讓農民種植一般綠肥作物，種類有田菁、太陽麻、紫雲英、埃及三葉草、綠肥大豆等，南部以田菁為主，因農民認為田菁所產生的礦物質和微量元素是滋養土地最佳綠肥。

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許展維指出，最近農民發現田菁種子價格大漲，每包卅公斤以前賣八五○元，現在竟漲到一千五百元，想買都不一定買得到，引起農民恐慌，一公頃的農地大約需要兩大包的種子，約六十公斤，光種子價格就要三千元，農民希望政府能夠協助控管價格及擴大綠肥作物的種類。

農糧署南區分署說，田菁等休耕轉作綠肥的種子有很多種可以選擇，如果田菁種子價格變高，農民可選擇其他的作物來轉作。

縣府農業處長鄭永裕表示，田菁的種子費用一分地約三百元，雖然價格上漲，但影響並不大，農民希望政府可以增加補助，縣府將在彙整地方意見後向中央呈報。

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