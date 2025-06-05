屏東東港黑鮪魚禁撈 延至8日

東港5月29日單日成交473尾，創下國際配額制度實施以來最高紀錄。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/05 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年屏東黑鮪魚季表現亮眼，本季每日進港黑鮪魚價量穩定，近日維持在二五○至三百尾，成交價格介於每公斤一二○元至四五○元間，漁業署禁撈期從原訂六月五日延後至六月八日，今年黑鮪魚不僅漁獲豐碩，品質更達頂尖水準，吸引買家回流，線上直播商機與東港、恆春半島餐廳需求同步推升，讓「海上黑金」成為地方經濟的耀眼明星。

五月廿九日東港單日成交四七三尾黑鮪魚，創下國際配額制度實施以來最高紀錄，為避免市場供過於求，漁業署進行調控，原本每艘漁船可領卅尾捕撈標籤，五月底全國配額逼近二二○○噸的七成後，標籤數縮減至八尾，依船噸數分配。

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東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，因黑鮪進港量控制得宜，價格穩定，東港近期每日進港逾三百尾，遠超蘇澳與新港的廿至卅尾，穩坐黑鮪魚交易龍頭寶座。

為了管控品質，漁業署特別規定，成交價低於每公斤一百元的黑鮪魚必須用於加工，不得與生食級混淆，避免魚身損壞的低品質魚影響市場行情，這項措施確保生魚片愛好者能享受到頂級黑鮪魚，餐廳業者也信心大增，今年市場買氣復甦，帶動直播銷售與恆春半島餐廳需求旺盛。

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