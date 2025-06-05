中正路改名 屏縣長：轉型正義 依法辦理

中正路是過去威權的象徵，但改名則牽涉的民眾權益，引發熱議。（記者葉永騫攝）

2025/06/05 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕「中正路改名」話題昨在屏東縣議會引發熱議，藍營縣議員黃明賢、蘇資婷質詢時表示，屏東縣中正路更名預估經費兩百餘萬元，不僅浪費公帑還擾民，屏東市中正路七個里長都反對改名；縣長周春米表示，全國那麼多中正路都是威權的象徵，改名是轉型正義。

設籍2萬餘人 估經費要232萬

國民黨籍縣議員黃明賢及蘇資婷表示，屏東縣有廿六個鄉鎮市有中正路，設籍在中正路人數有二萬一四二五人，全國排名第四，若路名要更改，預估經費需二三二萬餘元，而且這只是改門牌、戶口名簿、身分證，不包含地圖系統更新等行政成本。

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黃明賢及蘇資婷認為，更改路名不僅要耗費龐大財力、人力，對民眾也是一大困擾，光是要更新證件就讓民眾很頭痛，據他所知，屏東市中正路串連七個里，所有里長都反對更改路名，因為從地址到郵寄、戶籍、公司登記等，全部都要改，地方反彈聲音很大。

縣長周春米表示，中正路改名是源自於「促進轉型正義條例」的法律規定，讓大家一起來檢討與反省這種威權時代的象徵，內政部要求屏縣府要多了解鄉親的意見，目前縣府尚未有任何改名動作，將依地方自治法規行事，並聽取地方民眾的意見。

黃明賢指出，「屏東縣道路命名及門牌編釘自治條例」規定，道路更名需達更名範圍內門牌總數五分之一以上連署，再向戶政事務所提出申請，戶政機關受理後須辦理意見調查，問卷回收須達更名範圍門牌總數二分之一，且同意數逾回收數二分之一。

周春米強調，「促進轉型正義條例」是民主社會最後一哩路，過去權威時期，一個人竟有如此大的權力，全國有那麼多的中正路、里名，這正是威權時代象徵，大家不能忘了歷史，清除威權象徵，在社會討論的過程值得珍惜，縱使未來無法全面更名，也不能對過去這段歷史視而不見。

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