AI幫忙養雞 屠宰合格率顯著攀升

企業契作養雞場導入智慧磅秤系統，可掌握雞隻的生長曲線。 （超秦企業提供）

2025/06/05 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部近年推動智慧農業，透過人工智慧系統串聯養雞場與電宰場，超秦企業使用該系統後，在養雞場端可掌握雞隻生長曲線，到電宰場 端屠宰後，也能監控屠體品質，將屠前死亡率從○．三％降低到○．一九％，雞隻屠體合格率從七○％提升到八十八％。

超秦是國內首家取得HACCP驗證的家禽屠宰場，農業部指出，超秦引入契作禽場智慧秤重，要求農場飼主須定時上傳每日汰除羽數、用藥紀錄、疫苗接種等飼養紀錄，建立飼養成績資料庫，提升飼養管理效率，並精準掌握雞隻生長曲線，透過系統調度毛雞車隊，降低農場端到屠宰端的公里數，降低屠前死亡率，顯見成效。

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屠宰場也導入AI屠體評級機制，監控屠體是否有斷翅、斷頭、短腿等情況，加快產線作業流程，設置屠宰衛生檢查查核系統，可回溯屠宰作業與屠檢影像情形，屠檢獸醫師發現問題屠體需會診複檢時，可直接指揮現場人員解剖採樣，再會同專家複驗。

防檢署指出，屠宰衛生檢查查核系統已導入全國約五成屠宰量，包含四百萬頭肉豬與一．五億隻家禽，該系統導入也助攻我國畜牧產品外銷。

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