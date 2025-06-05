為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    AI幫忙養雞 屠宰合格率顯著攀升

    企業契作養雞場導入智慧磅秤系統，可掌握雞隻的生長曲線。 （超秦企業提供）

    企業契作養雞場導入智慧磅秤系統，可掌握雞隻的生長曲線。 （超秦企業提供）

    2025/06/05 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部近年推動智慧農業，透過人工智慧系統串聯養雞場與電宰場，超秦企業使用該系統後，在養雞場端可掌握雞隻生長曲線，到電宰場 端屠宰後，也能監控屠體品質，將屠前死亡率從○．三％降低到○．一九％，雞隻屠體合格率從七○％提升到八十八％。

    超秦是國內首家取得HACCP驗證的家禽屠宰場，農業部指出，超秦引入契作禽場智慧秤重，要求農場飼主須定時上傳每日汰除羽數、用藥紀錄、疫苗接種等飼養紀錄，建立飼養成績資料庫，提升飼養管理效率，並精準掌握雞隻生長曲線，透過系統調度毛雞車隊，降低農場端到屠宰端的公里數，降低屠前死亡率，顯見成效。

    屠宰場也導入AI屠體評級機制，監控屠體是否有斷翅、斷頭、短腿等情況，加快產線作業流程，設置屠宰衛生檢查查核系統，可回溯屠宰作業與屠檢影像情形，屠檢獸醫師發現問題屠體需會診複檢時，可直接指揮現場人員解剖採樣，再會同專家複驗。

    防檢署指出，屠宰衛生檢查查核系統已導入全國約五成屠宰量，包含四百萬頭肉豬與一．五億隻家禽，該系統導入也助攻我國畜牧產品外銷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播