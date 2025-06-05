五大醫團籲修法速審 重罰醫療暴力

台北內湖三軍總醫院日前發生護理師遭病患攻擊事件，引爆醫界怒火，五大醫療專業團體昨發表聯合聲明，強烈譴責暴力行為，並呼籲加重刑責、提升執法效能，保障第一線醫護人員的執業安全。 （資料照）

2025/06/05 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北內湖三軍總醫院日前發生護理師遭病患攻擊事件，引爆醫界怒火，五大醫療專業團體昨發表聯合聲明譴責暴力行為，直指現行法律力道不足，呼籲立法院儘速審查「醫療法」修正案，加重刑責、提升執法效能，全面保障醫護人員執業安全。

聲明由中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會及台灣醫務管理學會共同發布，指出此次事件中，值勤護理師竟遭病患徒手及持硬物攻擊，造成三人臉部與四肢多處擦挫傷，並引發嚴重心理創傷與創傷後壓力反應，重申「醫療暴力零容忍，絕不退讓！」

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暴力事件造成離職潮

今年以來，包括基隆長庚、北醫附醫及三總皆傳出醫護人員遭攻擊，因暴力事件屢見不鮮，嚴重危害醫護人身安全與工作士氣，造成離職潮與醫療人力流失，最終受害的是需要照護的民眾。

現行「醫療法」第廿四條及第一○六條雖已明定，禁止以暴力、恐嚇、侮辱等方式妨礙醫療行為，違者可處三年以下有期徒刑或最高卅萬元罰金，但實務上執法力道有限，遏止效果不彰。

五大醫療團體指出，自二○二三年起即積極推動修法，第十屆立委溫玉霞提出修正草案，但僅完成一讀。第十一屆立委林月琴、柯志恩、王育敏、顏寬恒等人也陸續提案，目前皆已完成一讀，尚待委員會審查。

盼本會期完成三讀

五大團體呼籲，立法院應加快排案進程，於本會期完成修法三讀，加重對醫療暴力行為的刑責，明訂警政機關須即時介入協處；各醫療機構也應提升院內安全，設置常駐警力、優化監控系統、強化危機處理訓練，提供受害醫護妥善的身心照顧。

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