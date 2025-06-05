為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    五大醫團籲修法速審 重罰醫療暴力

    台北內湖三軍總醫院日前發生護理師遭病患攻擊事件，引爆醫界怒火，五大醫療專業團體昨發表聯合聲明，強烈譴責暴力行為，並呼籲加重刑責、提升執法效能，保障第一線醫護人員的執業安全。 （資料照）

    台北內湖三軍總醫院日前發生護理師遭病患攻擊事件，引爆醫界怒火，五大醫療專業團體昨發表聯合聲明，強烈譴責暴力行為，並呼籲加重刑責、提升執法效能，保障第一線醫護人員的執業安全。 （資料照）

    2025/06/05 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台北內湖三軍總醫院日前發生護理師遭病患攻擊事件，引爆醫界怒火，五大醫療專業團體昨發表聯合聲明譴責暴力行為，直指現行法律力道不足，呼籲立法院儘速審查「醫療法」修正案，加重刑責、提升執法效能，全面保障醫護人員執業安全。

    聲明由中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會及台灣醫務管理學會共同發布，指出此次事件中，值勤護理師竟遭病患徒手及持硬物攻擊，造成三人臉部與四肢多處擦挫傷，並引發嚴重心理創傷與創傷後壓力反應，重申「醫療暴力零容忍，絕不退讓！」

    暴力事件造成離職潮

    今年以來，包括基隆長庚、北醫附醫及三總皆傳出醫護人員遭攻擊，因暴力事件屢見不鮮，嚴重危害醫護人身安全與工作士氣，造成離職潮與醫療人力流失，最終受害的是需要照護的民眾。

    現行「醫療法」第廿四條及第一○六條雖已明定，禁止以暴力、恐嚇、侮辱等方式妨礙醫療行為，違者可處三年以下有期徒刑或最高卅萬元罰金，但實務上執法力道有限，遏止效果不彰。

    五大醫療團體指出，自二○二三年起即積極推動修法，第十屆立委溫玉霞提出修正草案，但僅完成一讀。第十一屆立委林月琴、柯志恩、王育敏、顏寬恒等人也陸續提案，目前皆已完成一讀，尚待委員會審查。

    盼本會期完成三讀

    五大團體呼籲，立法院應加快排案進程，於本會期完成修法三讀，加重對醫療暴力行為的刑責，明訂警政機關須即時介入協處；各醫療機構也應提升院內安全，設置常駐警力、優化監控系統、強化危機處理訓練，提供受害醫護妥善的身心照顧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播