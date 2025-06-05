高中生備審資料造假 陽交、北醫取消錄取

陽明醫學錄取生爆備審資料造假，校方昨發聲明表示將取消錄取資格。（資料照）

2025/06/05 05:30

〔記者楊綿傑、許國楨／綜合報導〕台中市一名私校高中生於今年大學個人申請獲得醫學系錄取，卻遭踢爆備審資料造假，錄取該生的陽明交大及台北醫學大學昨先後發出聲明表示，經校內相關會議審議後，決定取消該生錄取資格。該所私校表示，會持續積極關心孩子心理狀況，陪伴及全力提供協助。

網友在社群踢爆不實

該名獲醫學系錄取的學生，在備審資料中記載曾獲得全國辯論賽的「高中菁英盃最佳辯士」，但遭網友在社群平台踢爆不實，查證當年度獲獎者並無該生，其整份備審資料內容也被其他網友懷疑、查證，引發討論。

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陽明交大昨說明，該案經本月二日醫學系招生試務工作小組會議、醫學院招生委員會，及昨日校級招生委員會審議，決議「該案之備審資料，難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按招生簡章規定，取消錄取資格」。

陽明交大提到，校方重視誠信教育與品格培養，學習歷程制度設計初衷，是為鼓勵學生自我反思與多元成長。期盼社會各界理性看待相關議題，給予學生更多理解與支持，避免網路公審，共同營造健康的教育環境。

台北醫學大學也強調，重視招生過程的公平與嚴謹，醫學系已召開相關會議，並給予考生陳述意見機會。經系級及校級招生委員會審慎討論後，決議取消該生錄取資格。

高中母校盼各界給予空間

該生就讀的台中私校發表聲明指出，對學生處境深表遺憾與難過，但細節部分，仍須尊重並取得學生本人及家長同意，始可說明，校方持續關心孩子心理狀況及全力提供協助，也希望各界能給予孩子更多空間。

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