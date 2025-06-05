Q1個別醫院總額新制 醫院、牙醫、中醫、透析點值達標

健保署長石崇良表示，目前預估第一季各總額點值，除了西醫基層外，其餘醫院、牙醫、中醫、透析都達1點0.95元以上。（資料照）

2025/06/05 05:30

〔記者林惠琴、蘇金鳳／綜合報導〕健保署今年全面推行「個別醫院總額」新制，健保署長石崇良昨表示，目前預估第一季各總額點值除西醫基層外，醫院、牙醫、中醫、透析都已達立法院主決議要求今年六月底前平均點值每點○．九五元以上目標，成長狀況不錯。

個別醫院總額新制除了台北區第二季上路外，其餘各區已於第一季實施，依人口結構、病人數變化、醫療資源可近性等因素，訂定合理醫療成長量，成長率超標就分階段調降給付，達一定程度不予給付。

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西醫基層還差一點點

健保署初步預估今年第一季點值，醫院總額達每點○．九五九四元、牙醫一．○一七二元、中醫○．九七七七元、透析○．九七○九元，只有西醫基層○．九四六二元差一點點，但石崇良指出，整體均較去年同期佳，成長狀況不錯。

不過，傳出台中榮總首季收入遭「斷頭三億元」根本做白工，石崇良解釋，中榮去年第一季申報卅五．六八億點，實收卅一．八五億元，今年同期則為卅七．六四億點、卅四．三七億元，實收金額增加二．五億元。

中榮申報點數與實收金額有落差

石崇良說明，所謂斷頭三億元，其實是健保申報點數與實收金額的落差，但在總額概念下，申報點數本來就可能高於金額，且中榮今年第一季申報點數與實收金額比率為○．九一三二％，優於去年同期的○．八九一六％，代表申報點數換算金額更佳。對此，中榮表示，沒有回應。

石崇良強調，以台中、彰化、南投等中區來看，去年第一季實際收入二四六．三八億元，今年同期成長至二六一．三五億元，增加近十五億元，成長率六．○八％，而中榮成長七．九％高於中區平均值。

健保署預計9月實際結算

石崇良指出，若醫事人力、病床數目沒有大幅變動，中榮成長率算高，但因是公立醫學中心，也是後送轉診第一線，收治急重症、癌症罕病個案有保障，點值上仍會補足，預計九月才會實際結算。他重申，推動個別醫院總額主要期望改變部分院所衝量反而收入更佳的不公平現象，盼醫院強化管理，減少不必要服務，也能幫助點值上升。

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