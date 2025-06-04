（台南）安南改善積淹水 安中抽水站完工

台南市「安中抽水站」完工，每秒可抽水24公噸，治水能量因而大幅提升。（市府提供）

2025/06/04 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕為解決安南區積淹水課題，市府爭取前瞻基礎建設計畫經費，獲補助約三億四五七三萬元興建「安中抽水站」完工，治水量能將大幅提升。目前汛期即將來臨，市長黃偉哲昨日前往視察，強調將實踐淹水改善建設的承諾，保障當地民眾財產及生命安全更周全。

安南區海尾寮排水集水區因地勢低窪，深受潮位影響，天降暴雨恰逢大潮，外水水位受潮位影響，造成內水無法順利排除，導致聚落積水無法立即排出，致溢淹路面。水利局長邱忠川指出，為有效解決此一課題，以「拓寬既有渠道、擴建既有排水箱涵、新建排水箱涵、增設滯洪池、機械輔助排水」等多管齊下的方式，進行海尾寮排水區域淹水改善。

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黃偉哲表示，過去海尾寮排水及安中抽水設施完備前，如逢暴雨或強降雨，安南區低窪地區積淹水最高曾達胸口；現在抽水設施完工，每秒可抽水廿四公噸，治水能量因而大幅提升，有效保障居民財產安全。

邱忠川說，已竣工的「安中抽水站新建工程」為海尾寮排水中上游水患整治之重要一環，搭配四台六cms抽水機組，共計達廿四cms抽水量；為防潮閘門阻隔外水位對海尾寮排水中上游影響，並以機械抽排方式預先降低海尾寮排水上游水位，增加汛期期間排洪量，進一步提升當地防洪能量。此外，抽水站周邊小型公園及防汛道路串聯，平時可作為當地民眾休憩場域，兼具治水、綠美化等多項民生用途。

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