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    （台南）運河迎百歲 議員促推咖啡音樂一條街

    台南運河明年將迎來開通一百週年，市府積極規畫打造台南水岸生活新街區。（記者王姝琇攝）

    台南運河明年將迎來開通一百週年，市府積極規畫打造台南水岸生活新街區。（記者王姝琇攝）

    2025/06/04 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南運河明年將迎來開通一百週年，南市議員李啟維呼籲市府推動「台南運河咖啡音樂一條街」計畫，結合水岸景觀、市集經濟與夜間文化展演，打造屬於台南的觀光新亮點。市長黃偉哲表示，已積極評估規劃。

    觀光新亮點 黃偉哲︰積極評估規劃

    李啟維指出，台南運河沿岸擁有得天獨厚的自然景觀及歷史人文條件，但目前空間利用仍顯不足。若能引入咖啡輕食店、特色市集、小型舞台與表演空間，搭配日夜彈性經營模式，白天可作為親子與遊客的悠閒咖啡廊道，夜晚轉為燈光音樂營造的河岸酒吧街區，或舉辦主題活動，不僅能創造地方經濟，也提供在地青年創業、音樂人展演、文創品牌發展的舞台。

    白天悠閒咖啡廊道 夜晚河岸酒吧

    黃偉哲指出，市府正積極評估規劃，期望逐步形成咖啡廳、店家群聚風貌，將運河畔打造成富有特色的品牌咖啡街區；不止龍舟賽時吸引人潮，平時就是民眾休閒遊憩空間，透過藝文表演及美食吸引遊客，營造「運河百年慶」的城市新亮點。

    經發局長張婷媛表示，已於去年辦理「台南運河遊河民間自提BOT案」招商簽約啟動，引進民間資金一．二億元，預計於二○二七年完成「河樂廣場」、「水景公園」、「林默娘公園」等三處遊憩碼頭；屆時將可串聯安平老街與海安國華商圈，形成約六公里的觀光廊帶。

    運河BOT 3處遊憩碼頭2年後完成

    李啟維表示，台南運河目前有觀光遊船往來河道，民眾可從運河視角一覽台南知名景點，若能再搭配陸上水岸完整規劃，能吸引更多外地觀光人潮，更可搭配舉辦台南音樂節、文化慶典等大型活動，成為民眾休憩活動的新據點，進一步提升城市品牌形象與公共空間利用率。

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