（台南）多元照護 南區蓋新型態長照中心

「南區鹽埕段國有土地開發－長照機構興建營運案」，由市長黃偉哲（左）、聲寶公司總裁陳盛沺代表進行簽約。（記者王姝琇攝）

2025/06/04 05:30

閒置公有地開發 聲寶與日本元氣合作 投注6億興建 2028年完成

〔記者王姝琇／台南報導〕台南老年人口成長速度快，市府活化閒置公有土地，昨與聲寶集團簽約「南區鹽埕段國有土地開發—長照機構興建營運案」，宣布將與聲寶集團、日本元氣集團合作，投入六億元興建新型態樂齡照護中心，提供多元照護服務，預計二○二八年完成。

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提供日照、93床住宿長照、復健支援

長照機構開發基地位於南區新興路，基地面積約六六○坪，過去是稅務宿舍「南稅三村」，因年久失修而閒置，由南市府與財政部國有財產署合作，透過招標設定地上權方式引進民間資金，聲寶公司攜手日本元氣集團成立的「聲寶元氣長照社團法人」進行開發，規劃提供日間照護、九十三床住宿式長照服務、復健支援與居家照護等多元化的照護服務；並結合輕食餐飲、健康休閒等多功能服務設施，未來將成為社區參與、銀髮樂活、職能復健、照護服務與文教活動的共榮場域。

結合餐飲、健康休閒 社區也可參與

訂約儀式由市長黃偉哲、聲寶公司總裁陳盛沺代表進行簽約，日本元氣集團會長神成裕、財政部國有財產署南區分署長黃莉莉到場見證訂約儀式。

黃偉哲說，長照機構開發的基地位置非常優越，對於台南市日漸年長的老年人口有很大幫助。黃偉哲提到，在他當市長的第一年，台南市六十五歲以上長者約有廿八萬人，如今六年多過去，已經成長為卅四萬人了，每年平均增加一萬多名長者，成長速度非常快，因此年長者的照顧是大家要共同面對的課題。

黃偉哲強調，理想的照顧絕對不是發津貼而已，而是要能提供長者快樂、健康老化的生活；期盼開發案能盡快完成，也呼應總統賴清德的長照三．○政策，並特別感謝聲寶集團與日本元氣集團為台南長照服務做出貢獻。

聲寶考慮設專門機構培訓照護人員

陳盛沺表示，非常高興有機會與台南市政府合作建立長照設施，也很幸運找到在長照領域有豐富經驗的日本元氣集團共同合作，由政府提供土地，三方可謂一拍即合。除了設立新型態長照機構，現在長照面臨的最大挑戰是照護人力的不足，未來考慮設立專門機構培訓照護人員，也期待能夠再與台南市政府進行合作。

南區鹽埕段國有地將蓋新型態多元長照機構。（建築模擬圖，市府提供）

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