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    首頁　>　生活

    花蓮中正路改名 沈伯洋：是地方政府的事

    二○一七年立法院通過「轉型正義條例」，立院在二○二三年也通過決議，內政部將中正路改名事宜委託研究。（記者王錦義攝）

    二○一七年立法院通過「轉型正義條例」，立院在二○二三年也通過決議，內政部將中正路改名事宜委託研究。（記者王錦義攝）

    2025/06/04 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕為推動轉型正義，內政部依立法院決議，將中正路改名事宜委託研究，花蓮縣長徐榛蔚昨天批評執政黨只是意識形態作祟，把給地方的一般性補助款刪掉，然後拿去做中正路、經國路的改名，大費周章浪費公帑；立委沈伯洋在臉書PO文打臉徐說法，「改不改路名，是地方政府的事」，只有地方政府要改，中央才會依法補助。

    沈：地方多是藍營執政 根本不申請

    沈伯洋在臉書寫說，改路名擾民？國民黨不要再帶風向了！依照促轉條例，地方政府不動，中央根本沒轍，當地方有意願處理轉型正義時，依法提供補助協助推動，一案十萬，來自轉型正義基金，政策性補助另外算。目前地方政府幾乎是國民黨執政，根本就不申請，二○二三年立法院還有時代力量提案，希望中央能做研究，幫地方更清楚掌握政策方向。

    時力曾提案 中央幫地方掌握政策方向

    縣議員黃馨表示，要改中正路的路名萬萬不可，以前想要改個街道名，有多少文件要民眾一起改，包括土地、建築物所有證明文件都必須要改，不是嘴巴講就能夠做得好，要花錢，花時間，會被民眾罵，反彈很大，她就住在中正路上，不要因為意識形態作祟就改名。

    徐榛蔚回應指出，全國人民的共識是根本就不用改，大費周章浪費錢、浪費公帑，她還強調財劃法修正的正當性，明年多了一百六十一億經費，可以做相當多的建設，可以做瑞穗大橋、瑞岡大橋改建，評估計畫都過了，這屆的立委若被罷免，按照現在的執政黨對修正案抵死不從，可能會再修正回去，花蓮人要團結起來，中央才會重視。

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