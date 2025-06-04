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    首頁　>　生活

    宜蘭傑出農民馬啟亮 拚稻米達人金牌

    去年在台灣稻米達人全國選拔賽中，摘下銀牌的冬山鄉稻農馬啟亮（右），今年獲頒宜蘭縣專業傑出農民獎。（記者王峻祺攝）

    去年在台灣稻米達人全國選拔賽中，摘下銀牌的冬山鄉稻農馬啟亮（右），今年獲頒宜蘭縣專業傑出農民獎。（記者王峻祺攝）

    2025/06/04 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕慶祝農民節，宜蘭縣府昨表揚模範農民及人員，有七十二人受獎。其中，去年在台灣稻米達人全國選拔賽摘銀的冬山鄉稻農馬啟亮，獲頒專業傑出農民獎，他今年還要參加達人賽拚金牌，推廣宜蘭好米。

    五十九歲的馬啟亮在冬山鄉稻米競賽締造七連霸佳績，去年參加農糧署舉辦的台灣稻米達人選拔賽，在全國八百一十一名參賽者中，奪下香米組銀牌獎，成為宜蘭農民史上最佳成績。

    馬啟亮一家三代栽種稻米，他廿二歲跟著爸爸種稻，兒子大學畢業也返鄉種田，父子倆在宜蘭嚴選優質米競賽得過冠軍及人氣獎，是各項比賽常勝軍，在地方傳為佳話。他今年再度參加台灣稻米達人選拔賽，鑑於近年都敗給中區農民，他說，這次已有萬全準備，要挑戰全國冠軍，為東區爭口氣，藉此進一步打響宜蘭米的知名度。

    智慧栽培 官漢煤種出高品質哈密瓜

    此外，在壯圍種植哈密瓜的官漢煤也獲得專業傑出農民獎，他建造鋼構溫室，搭配智慧農機與模組化灌溉施肥系統，無論溫室或露天栽培，都能穩定生產高品質的哈密瓜。

    縣府表示，宜蘭地處山海之間，農特產品豐富，為因應時代潮流，農業轉型與現代化勢在必行，期望透過表揚活動，感念農民辛勞，也鼓勵他們為宜蘭農業再創嶄新局面。

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