單親貧困向上 潘春元全國技能賽南區奪冠

潘春元在全國技能競賽南區賽汽車板金職類奪冠。（屏縣府提供）

2025/06/04 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕就讀屏東縣內埔農工汽車科三年級的潘春元，自幼與媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困頓，但潘春元沒有自憐自艾，努力向上，靠著精湛手藝，獲得全國技能競賽南區分區賽汽車板金職類冠軍，將代表屏東角逐國手，堪稱是屏東囡仔的驕傲。

屏縣助學脫貧自立方案協助

縣府社會處表示，潘春元的媽媽因病無法工作，家境困頓，懂事的潘春元未怨天尤人，更加珍惜學習機會，他認真學習汽車板金技術，七月份將角逐國手選拔賽，爭取代表國家參加國際性技能競賽的機會，縣府期許他在國際舞台為台灣爭光。

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7月角逐汽車板金國手選拔

潘春元指出，高二那年受到內埔社會福利服務中心的協助，透過社福中心轉介進入屏東縣「聯合助學脫貧自立方案」，獲得求學所需的註冊費、書籍費，連證照考試等費用都有補助，讓他可以專注學習。

潘春元說，非常感謝各界幫助，無論是社會處的社工姊姊，還是捐助「聯合助學脫貧自立方案」以及每月提供生活資源的善心人士或單位，他都會銘記在心，未來有能力時也要回饋社會，讓愛延續下去。

社會處指出，「聯合助學脫貧自立方案」以教育投資的方式，提供弱勢家戶二代子女就學相關經濟協助，增加未來就業的競爭力、翻轉家庭的困境，達到真正的自立脫貧；一一四學年度第一學期申請期程將從七月一日至九月六日。

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