台東最美星空音樂會 週末東河金樽登場

台東最美星空今年首場七日晚間在東河鄉金樽陸連島沙灘登場。（記者黃明堂攝）

2025/06/04 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕今年台東最美星空系列活動首場將於六月七日晚間在東河鄉金樽陸連島沙灘登場，邀請歌手及青年團體B2S演出，現場還有星空市集，邀集在地餐飲與原民手作參與。今年主打週週最美星空，從山海場域、部落學校、田野溪畔到島嶼海岸，每場次皆結合當地自然景觀與人文氛圍，讓民眾從不同角度觀賞美麗星空。

縣府說，台東最美星空今年邁入第八年，現場採低光害燈具，鼓勵自備環保杯與野餐墊，並提供付費接駁車，減少碳排友善環境。

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今年活動升級，結合音樂、觀星與在地文化，舉辦地點遍佈台東縣各鄉鎮，首場「台東最美星空音樂會」選擇在東河鄉金樽陸連島沙灘辦理，安排多組表演團體參與，歌手光良壓軸演出，陪伴系女聲曾沛慈也將演唱最新單曲，加上在地團體斯馬里奧及青年團體B2S，多元音樂風格與在地文化特色，帶領民眾走入台東夜間的自然風景。

縣府交通及觀光發展處建議遊客，白天可安排行程體驗東河魅力，走訪藝術氣息濃厚的都蘭新東糖廠文化園區、欣賞壯麗的金樽海岸線、品嘗在地農產及多元美食，夜晚在星光與音樂的陪伴下，為一天的旅程留下美好回憶。

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