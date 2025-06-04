為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    補習班聘狼師任教 新北教育局裁罰50萬

    2025/06/04 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕一名王姓補教男老師遭指控二○一○年在新竹某補習班任教期間涉嫌性侵女學生，案件尚在審理，今年五月廿二日，王男被發現疑似在新北市板橋區某補習班任教。教育局長張明文表示，獲報當天至補習班稽查，要求王男立刻離班、終身列管，已裁罰補習班廿五萬元，將針對王男在加盟分校執教再開罰廿五萬元。

    市議員林國春昨天質詢此案表示，如教育人員列入不適任人員通報及查詢系統，就無法在公、私立學校任教，但補習班可能因為缺乏師資、人情壓力等緣故成為漏洞。

    張明文說，補習班聘用工作人員都要經過教育局查核，若接獲違規檢舉都會稽查，已要求各補習班守法，如有違規聘任、未登錄等情況將重罰。

    教育局說明，該補習班謝姓負責人證實王男有授課，未接獲家長反映不當對待，教育局要求王男立即離班、終身列管，該補習班列為稽查重點，聘僱不適任師資卻未通報，依「補習及進修教育法」裁罰最重廿五萬元，六月二日複查未見王男入班。

    此外，五月廿九日、六月二日獲報該補習班在板橋、蘆洲區各有一間加盟分校，查出王男曾在蘆洲分校授課，將再裁罰廿五萬元。另線上清查新北補習班通報平台，確認無其他補習班聘任王男的紀錄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播