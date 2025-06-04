補習班聘狼師任教 新北教育局裁罰50萬

2025/06/04 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕一名王姓補教男老師遭指控二○一○年在新竹某補習班任教期間涉嫌性侵女學生，案件尚在審理，今年五月廿二日，王男被發現疑似在新北市板橋區某補習班任教。教育局長張明文表示，獲報當天至補習班稽查，要求王男立刻離班、終身列管，已裁罰補習班廿五萬元，將針對王男在加盟分校執教再開罰廿五萬元。

市議員林國春昨天質詢此案表示，如教育人員列入不適任人員通報及查詢系統，就無法在公、私立學校任教，但補習班可能因為缺乏師資、人情壓力等緣故成為漏洞。

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張明文說，補習班聘用工作人員都要經過教育局查核，若接獲違規檢舉都會稽查，已要求各補習班守法，如有違規聘任、未登錄等情況將重罰。

教育局說明，該補習班謝姓負責人證實王男有授課，未接獲家長反映不當對待，教育局要求王男立即離班、終身列管，該補習班列為稽查重點，聘僱不適任師資卻未通報，依「補習及進修教育法」裁罰最重廿五萬元，六月二日複查未見王男入班。

此外，五月廿九日、六月二日獲報該補習班在板橋、蘆洲區各有一間加盟分校，查出王男曾在蘆洲分校授課，將再裁罰廿五萬元。另線上清查新北補習班通報平台，確認無其他補習班聘任王男的紀錄。

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