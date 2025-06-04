捷運土城樹林線高架段 月底再招標

2025/06/04 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕捷運萬大中和樹林線第二期工程「土城樹林線」的CQ880B區段標（土城高架段）三度流標，地方憂心影響全線通車時程，新北市長侯友宜從台北市府手中拿回工程主辦權，改由新北自行推動，市議員林金結昨質詢關心招標進度，市府捷運工程局長李政安表示，預計六月底重新招標。

林金結說，工程應儘速上網招標、發包、施工，完工後土城區民眾將有捷運板南線、三峽鶯歌線、萬大線可搭乘，交通更便捷。

請繼續往下閱讀...

李政安指出，四月已和台北市捷運工程局協商，交由新北推動，市府接續辦理招標作業，已徵詢潛在廠商意見，正準備招標文件，預計六月底公告招標。

此外，市議員蘇泓欽關切，二○二三年台中捷運遭建案吊臂砸中，釀成奪命意外，與中捷同樣採無人駕駛營運的捷運三鶯線有何因應措施？他建議納入自動偵測，若偵測異物入侵軌道可自動煞停。此外，三鶯線行經鶯歌路、三樹路、國慶路等路幅較窄處距離民宅近，盼增設全罩式隔音罩，保障民眾隱私，避免噪音干擾。

李政安說明，三鶯線月台、列車均設置緊急按鈕，一按列車就會停下，列車前頭設置攝影機，可自動辨識異物並傳遞訊號到行控中心，由工作人員操作，針對裝設全罩式隔音罩將再研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法