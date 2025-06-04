新北明辦就博會 55廠商釋3千職缺

2025/06/04 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕正值畢業季，新北市勞工局明（五）日上午十點至下午三點，將在市府六樓大禮堂舉辦就業博覽會，以科技製造業為徵才大宗，邀請精材科技、台灣卓勒、桓達科技、南亞塑膠、全球傳動、台灣水泥、欣興電子、小北百貨、統一超食代、屈臣氏、太平洋崇光百貨、初魚餐飲集團、路易莎咖啡等五十五家廠商參與，提供超過三千個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，本次徵才廠商有近半數為科技製造業，不乏各類工程師、技術員、業務專員等職缺，以科技製造業及旅宿餐飲業為最大宗，各約占三成二。

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薪資方面，大樹藥局招攬門市藥師月薪上看七十五Ｋ，全球傳動尋找會計主管起薪六十Ｋ，添好運徵求店主廚起薪五十三Ｋ，桓達科技招募資深工程師起薪五十Ｋ。

因應暑假將至，現場釋出超過六百個兼職職缺，微笑單車公司（YouBike）徵求調度、維護計時人員，時薪上看二四○元，歐華酒店機電工務人員時薪二三○元起，黑貓宅急便理貨人員時薪二二○元起。

活動現場設有「履歷健診」及「手語翻譯」專區，同時邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心設攤宣導，提供「婦女再就業計畫」諮詢，因家庭因素退出勞動市場一八○日以上的婦女，向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介，上工後連續受僱同一雇主九十日，最高發給三萬元獎勵金。

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