為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北明辦就博會 55廠商釋3千職缺

    2025/06/04 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕正值畢業季，新北市勞工局明（五）日上午十點至下午三點，將在市府六樓大禮堂舉辦就業博覽會，以科技製造業為徵才大宗，邀請精材科技、台灣卓勒、桓達科技、南亞塑膠、全球傳動、台灣水泥、欣興電子、小北百貨、統一超食代、屈臣氏、太平洋崇光百貨、初魚餐飲集團、路易莎咖啡等五十五家廠商參與，提供超過三千個工作機會。

    勞工局長陳瑞嘉表示，本次徵才廠商有近半數為科技製造業，不乏各類工程師、技術員、業務專員等職缺，以科技製造業及旅宿餐飲業為最大宗，各約占三成二。

    薪資方面，大樹藥局招攬門市藥師月薪上看七十五Ｋ，全球傳動尋找會計主管起薪六十Ｋ，添好運徵求店主廚起薪五十三Ｋ，桓達科技招募資深工程師起薪五十Ｋ。

    因應暑假將至，現場釋出超過六百個兼職職缺，微笑單車公司（YouBike）徵求調度、維護計時人員，時薪上看二四○元，歐華酒店機電工務人員時薪二三○元起，黑貓宅急便理貨人員時薪二二○元起。

    活動現場設有「履歷健診」及「手語翻譯」專區，同時邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心設攤宣導，提供「婦女再就業計畫」諮詢，因家庭因素退出勞動市場一八○日以上的婦女，向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介，上工後連續受僱同一雇主九十日，最高發給三萬元獎勵金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播