新北表揚卓越學子 5157人獲頒市長獎

錦和高中學生簡立綺在阿美族語朗讀獲特優，還奪得三千公尺長跑障礙賽金牌。（記者翁聿煌攝）

2025/06/04 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市昨天舉行一一三學年度「市長獎、技藝頂尖人才暨學校模範生代表頒獎典禮」，今年共有高中、國中小五一五七位學生分別獲頒「學習卓越市長獎」、「特殊展能市長獎」、「技藝頂尖人才」及「學校模範生代表」等獎項。其中獲得市長獎的錦和高中簡立綺以原住民為榮，身著阿美族傳統服飾上台領獎，成為全場焦點。

國小至高中 分4天頒獎

教育局長張明文指出，簡立綺學習表現傑出，展現語言文化與運動素養雙重才能，她在阿美族語朗讀競賽拿下特優，同時也是田徑場上的佼佼者，主攻長跑與障礙賽項目，在新北市一一二年中等學校運動會、台北市春季全國田徑公開賽及桃園盃分齡賽等獲得佳績。

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簡立綺 語言、運動允文允武

簡立綺已錄取台灣體育大學運動媒體傳播學系，平時自律認真，在課業與運動之間取得良好平衡，堪稱允文允武、均衡發展的全方位人才，被班上同學當成學習榜樣。

市長侯友宜勉勵學生們「心懷良善，努力向前，你會是最耀眼的那道光！」他肯定每位孩子在不同領域的努力與表現，展現新北市對多元教育、適性發展的高度重視。

田常奉 繪畫、空手道都傑出

榮獲市長獎的北新國小學童田常奉，從小在美術繪畫展現潛力，獲得全國學生畫展國小組特優，他也是體育班資優生，贏得全國中正盃空手道國小組金牌，身手比劃拳拳到位、架式虎虎生風，在藝術創作與運動領域都有傑出表現。

林宥琳 壁球、課業表現俱佳

榮獲市長獎的明志國中學生林宥琳，在父親指導下，從國中開始練習壁球運動，拿下全國青少年壁球錦標賽國女組冠軍，她投入心力發展運動長才，在校課業成績始終保持前三名，可謂品學兼優、文武全才。

由於獲得市長獎學生眾多，教育局規劃三日、四日、廿三日與廿四日共四天頒獎，侯友宜將與每位獲獎學生合影。

榮獲市長獎的北新國小學童田常奉，從小在美術繪畫展現潛力，獲得全國學生畫展國小組特優。（記者翁聿煌攝）

明志國中學生林宥琳既是壁球好手，又能保持優異學業成績。（記者翁聿煌攝）

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