漁電案場導入產銷履歷 台泥綠能嘉縣打頭陣

台泥綠能嘉義漁光一期漁電共生案場有12位養殖戶表態參加產銷履歷專案。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/04 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕美國祭出對等關稅，恐對國內吳郭魚（台灣鯛）、鱸魚外銷造成衝擊。台泥綠能公司為協助旗下漁電共生養殖戶因應這波潛在衝擊，啟動「產銷履歷輔導計畫」，協助養殖戶建立產品「身分證」，提升市場競爭力。對此，嘉縣政府表示，非常鼓勵轄內漁電共生案場參與產銷履歷驗證，並對台泥綠能啟動計畫，表達樂觀其成。

縣府農業處漁業科長張建成說，嘉縣漁電共生面積合計逾八一○公頃，尚無案場取得產銷履歷，縣府已於五月廿日舉辦漁電共生案場產銷履歷宣導說明會，有廿六家、七十位業者參加，希望藉由推廣輔導，有更多漁電案場可以導入產銷履歷體系。

請繼續往下閱讀...

台泥綠能總經理翁吉良表示，台泥綠能日前啟動嘉義漁光一期案場「產銷履歷輔導計畫」，邀請熟稔漁電共生的嘉義大學老師陳哲俊與深耕地方漁業發展的「阿里山創生」團隊，以專業協助案場每位養殖戶申請產銷履歷，建立自家水產品「身分證」。

翁吉良表示，輔導團隊協助養殖戶應對「養殖認證與法規流程」所有的行政細節，並搭配一系列專業優化養殖效率課程，涵蓋水質管理、飼料營養、智能養殖、病蟲害防治等面向。嘉義漁光一期案場九位原地主養殖戶及三位新加入的養殖青年都表達加入產銷履歷專案的意願。

翁吉良再三強調，透過完善溯源與第三方驗證機制，產銷履歷將有助於漁產品差異化，穩定價格，降低國際衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法