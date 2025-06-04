為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    漁電案場導入產銷履歷 台泥綠能嘉縣打頭陣

    台泥綠能嘉義漁光一期漁電共生案場有12位養殖戶表態參加產銷履歷專案。（記者蔡宗勳攝）

    台泥綠能嘉義漁光一期漁電共生案場有12位養殖戶表態參加產銷履歷專案。（記者蔡宗勳攝）

    2025/06/04 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕美國祭出對等關稅，恐對國內吳郭魚（台灣鯛）、鱸魚外銷造成衝擊。台泥綠能公司為協助旗下漁電共生養殖戶因應這波潛在衝擊，啟動「產銷履歷輔導計畫」，協助養殖戶建立產品「身分證」，提升市場競爭力。對此，嘉縣政府表示，非常鼓勵轄內漁電共生案場參與產銷履歷驗證，並對台泥綠能啟動計畫，表達樂觀其成。

    縣府農業處漁業科長張建成說，嘉縣漁電共生面積合計逾八一○公頃，尚無案場取得產銷履歷，縣府已於五月廿日舉辦漁電共生案場產銷履歷宣導說明會，有廿六家、七十位業者參加，希望藉由推廣輔導，有更多漁電案場可以導入產銷履歷體系。

    台泥綠能總經理翁吉良表示，台泥綠能日前啟動嘉義漁光一期案場「產銷履歷輔導計畫」，邀請熟稔漁電共生的嘉義大學老師陳哲俊與深耕地方漁業發展的「阿里山創生」團隊，以專業協助案場每位養殖戶申請產銷履歷，建立自家水產品「身分證」。

    翁吉良表示，輔導團隊協助養殖戶應對「養殖認證與法規流程」所有的行政細節，並搭配一系列專業優化養殖效率課程，涵蓋水質管理、飼料營養、智能養殖、病蟲害防治等面向。嘉義漁光一期案場九位原地主養殖戶及三位新加入的養殖青年都表達加入產銷履歷專案的意願。

    翁吉良再三強調，透過完善溯源與第三方驗證機制，產銷履歷將有助於漁產品差異化，穩定價格，降低國際衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播