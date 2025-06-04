與朱銘齊名 國寶雕刻大師張敬上月辭世

雕刻大師張敬享譽國際，雲林縣府文觀處長陳璧君證實，張大師日前辭世，享壽89歲。（縣府文觀處提供）

2025/06/04 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雕刻大師張敬享譽國際，在我國雕刻界享有「北朱銘、南張敬」美譽，上月廿九日辭世，享壽八十九歲。雲林縣府文觀處表示，去年底張敬在古坑打造雲林首座私人藝術館，將協助持續營運。國立國父紀念館長王蘭生說，張敬無論作品或待人處事都令人印象深刻，一代大師殞落，令人不捨。

張敬從小具有雕塑藝術天分，為了生活成為專業配鏡師，五十歲才投入雕刻創作，師承楊英風，作品以氣勢磅礡山水為主，曾榮獲海內外無數獎項，更躍登國際藝術殿堂。王蘭生說，張敬的作品將宗教精神融入對大地萬物的關懷，令人難忘。紀念館也數次邀請張敬策展，無論是作品風格，或是他待人親和的一面，印象相當深刻，一代大師殞落讓人不捨。

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古坑華山藝術館 採預約制

文觀處長陳璧君表示，張敬作品遍布全球，近年仍持續創作，收藏的珍貴作品，在其子女與幾位收藏家好友協助下，在古坑華山籌劃建館，藝術館去年正式開幕，是雲林縣首座私人藝術館，為雲林開啟藝術發展新篇章。

陳璧君指出，目前張敬藝術館受限人力，採預約制，縣府會協助張敬藝術館持續營運，未來希望透過館際合作，展出張敬歷年代表作，將其一刀一斧創造天地大觀的作品理念，與更多人分享。

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