《高雄》北高雄15公里自來水管 將換成鑄鐵管

2025/06/04 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄早期供水管線都採用PVCP等塑膠材質，日久易脆裂漏水，自來水公司不斷開挖修補屢生民怨，民進黨立委邱志偉爭取一．七億元經費，將汰換十五公里長DIP鑄鐵材質管線。

水公司七區處指出，此次管線抽換路段，包括橋頭區瑞祥一至五街、里林東西路，岡山區維仁路、維新路、開元街、岡山路、成功路，路竹區一甲路、大仁路、環球路與湖內區和平路等，部分區域的口徑還會加大。

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七區處指出，待汰換的管線都已使用約四十年，早已達汰換年限，且大多屬配水幹管系統，管線將由PVCP等塑膠材質抽換成DIP鑄鐵，可耐重壓延長使用年限、穩定供水品質。

邱志偉邀水公司七區處長林家煌至管線汰換地點與在地里長會勘。里長們指出，抽換管線地點確實都是易漏水區域，一旦漏水，七區處只能開挖修補，頻繁施工及停水令在地民眾不堪其擾，管線抽換可一勞永逸。

邱志偉說，管線施工期間勢將停水，並影響車輛進出，尤其岡山施工集中在人口稠密區，水公司務必做好配套措施並溝通，完工後須重新刨鋪路面。

七區處表示，施工前將提前張貼停水通知、公告於網站，並有宣傳車穿梭宣傳，與里長通訊群組也會時時更新施工資訊。

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