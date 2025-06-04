《高雄》林園濕地公園餵魚 民團憂衝擊生態

林園海洋濕地公園倒立水母，近來因天氣襖熱白化。（陳俊強提供）

2025/06/04 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園海洋濕地公園魚群數量、種類與日俱增，提升生物多樣性，卻接連出現民眾餵食吐司或垂釣，不僅污染水質，也不利倒立水母生存。林園愛鄉協會理事陳俊強呼籲珍惜得來不易的生態成果，未來將加強勸導。

連日高溫天氣，林園海洋濕地公園倒立水母數量遽減，且幾乎已經白化，也出現了直徑約十三公分的「藍色仙后」，為近年來體型最大的一隻，成為亮點。

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陳俊強表示，濕地公園除了常見的吳郭魚、豆仔魚、茉莉花鱂，最近也出現了銀紋笛鯛、花身雞魚等，甚至還有兩隻來源不明的赤腳蟳（紅蟳），背甲都超過八公分，生物多樣性增加。

少了密密麻麻的水母，更顯滯洪池魚群數量眾多，最近可見民眾拿整條吐司餵食，只為看魚群爭食畫面，水面上還漂浮著吐司殘塊；此外，也有釣客在垂釣，魚群似乎一躍成了主角。

陳俊強說，吐司、麵包都含有油脂，有污染水質之虞，且會招來更多魚群，過多魚隻不利倒立水母的生長。

他指出，吳郭魚繁殖時會挖洞，造成水質混濁而降低透光度，妨礙水母進行光合作用；而魚隻的疾速衝撞會造成水母身體破損，細菌從傷口進入，水母容易死亡。

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