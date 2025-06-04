為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》林園濕地公園餵魚 民團憂衝擊生態

    林園海洋濕地公園倒立水母，近來因天氣襖熱白化。（陳俊強提供）

    林園海洋濕地公園倒立水母，近來因天氣襖熱白化。（陳俊強提供）

    2025/06/04 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園海洋濕地公園魚群數量、種類與日俱增，提升生物多樣性，卻接連出現民眾餵食吐司或垂釣，不僅污染水質，也不利倒立水母生存。林園愛鄉協會理事陳俊強呼籲珍惜得來不易的生態成果，未來將加強勸導。

    連日高溫天氣，林園海洋濕地公園倒立水母數量遽減，且幾乎已經白化，也出現了直徑約十三公分的「藍色仙后」，為近年來體型最大的一隻，成為亮點。

    陳俊強表示，濕地公園除了常見的吳郭魚、豆仔魚、茉莉花鱂，最近也出現了銀紋笛鯛、花身雞魚等，甚至還有兩隻來源不明的赤腳蟳（紅蟳），背甲都超過八公分，生物多樣性增加。

    少了密密麻麻的水母，更顯滯洪池魚群數量眾多，最近可見民眾拿整條吐司餵食，只為看魚群爭食畫面，水面上還漂浮著吐司殘塊；此外，也有釣客在垂釣，魚群似乎一躍成了主角。

    陳俊強說，吐司、麵包都含有油脂，有污染水質之虞，且會招來更多魚群，過多魚隻不利倒立水母的生長。

    他指出，吳郭魚繁殖時會挖洞，造成水質混濁而降低透光度，妨礙水母進行光合作用；而魚隻的疾速衝撞會造成水母身體破損，細菌從傷口進入，水母容易死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播