《高雄》團購12750新冠快篩試劑 送抵105診所

新冠疫情升溫恐流感化，高雄市診所協會代採購快篩試劑，3日送達105間診所。（資料照）

2025/06/04 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕COVID-19新冠疫情升溫，高雄市因應國內新冠疫情流感化，解決快篩試劑供不應求，採診所團體洽購快篩試劑機制，讓各診所能更快更有效率的獲得快篩試劑，由高雄市診所協會協助團體洽購，首批快篩試劑一萬二七五○劑，昨天送達一○五間診所，及時協助各診所執行篩檢與診治，以照顧新冠確診者。

高雄市診所協會日前參與衛生局「用藥及快篩試劑」會議，同意協助醫療診所團購快篩試劑，讓各診所會員能更快更有效率獲得快篩試劑，確保有感染疑慮的民眾及時接受篩檢服務，提升高雄市篩檢覆蓋率，首批快篩已於昨天配送至全市基層診所。

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診所協會指出，高市衛生局因應新冠疫情升溫，五月十七日調查各醫療院所，掌握配置新冠病毒藥物及快篩試劑布建情形，並公告民眾查詢；另針對市售家用快篩試劑供貨緊張，五月底主動邀集所轄醫師公會、診所協會等團體，召開「COVID-19高風險族群用藥研商會議」。

醫療診所針對提升重症高風險用藥率，以及長照、安養機構內所面臨的試劑短缺，決定透過協會採取團購，確保快篩試劑供應穩定，並得以優先配置至疫情熱區。

診所協會協助團體洽購的首批快篩試劑昨天送達，及時協助各診所執行篩檢、診治，有效快速掌握照顧新冠確診者，團購快篩平台持續啓動，供應量能充足，民眾無需擔心。

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