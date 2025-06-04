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    首頁　>　生活

    《高雄》青年局調查 求職、居住青年壓力前2名

    高雄市府啟動「大青年計畫」盤點、宣導青年政策、同時也進行調查了解青年需求，供政策調整參考。圖為青年局與青年合作舉辦「高雄賀禮」展。（青年局提供）

    高雄市府啟動「大青年計畫」盤點、宣導青年政策、同時也進行調查了解青年需求，供政策調整參考。圖為青年局與青年合作舉辦「高雄賀禮」展。（青年局提供）

    2025/06/04 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府去年十一月啟動「大青年計畫」，青年局同步調查青年關注議題，結果青年生活壓力主要來自工作與居住，外縣市南漂者最大挑戰同樣是居住問題。

    「大青年計畫」由市府盤點十五局處、四十九項青年相關政策彙整而成，透過多元宣傳讓青年了解，同步調查青年生活現況，供政策調整參考。

    最希望改善政策是創、就業支持

    該計畫至今年五月總觸及破百萬人次，青年局以線上求籤互動遊戲參與者（約十萬人次）為對象，根據填列資料比對在地或南漂等條件追蹤三項問題，分別為生活中最大壓力、最希望改善政策、南漂最大挑戰。

    調查結果，生活中最大壓力以求職與工作最多、佔四成二，其次是居住約二成；最希望改善政策第一名是創、就業支持、佔三成，其次是交通便利二成四；外縣市南漂者最大挑戰以居住三成四比例最高，其次為薪資。

    勞動部統計 53％大專畢業生在高就業

    根據勞動部「大專生就業導航」統計，近五年戶籍在高雄市的大專畢業生累計約九．四萬人，平均留在高雄市就業比例達五成三，高於全國大專畢業生留鄉工作平均比例的四成四，顯示高雄市大專畢業生離鄉背井謀職的比例相對較低。

    青年局說明，關於促進就業，現階段透過青創貸款利息補貼及創業補助等措施，降低青年創業的資金壓力；勞工局也提供尋職津貼及就業獎勵金，協助穩定銜接職場。

    居住方面，全市累計規劃四十六處社會住宅，包括已完工、興建中、規畫中等共計近三萬戶，協助解決居住。

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