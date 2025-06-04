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    《高雄》黃線爭設地下街 高捷先闢連通道

    鳳山行政中心停車場將設捷運黃線Y17站出入口。（記者陳文嬋攝）

    鳳山行政中心停車場將設捷運黃線Y17站出入口。（記者陳文嬋攝）

    2025/06/04 05:30

    地方盼Y17、Y18站實現轉乘、串聯聯開基地 帶動經濟

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄地下經濟具潛力，捷運黃線如火如荼施工，已完成黃、橘線整合發包，預計二○三四年通車，地方爭取Y17及Y18站設地下商店街，享受藝文、購物便利；捷運局表示，將先增設地下連通道，實現地下連通轉乘整合，串聯聯合開發基地等，並預留地下空間，發展經濟商業。

    捷運黃線總經費一四四二億元，全長近二十三公里，將設二十三座車站，橫跨鳳山等六個行政區，全線機電標及全線軌道標已完成發包施工中，土建標Y1至Y8站、Y16至Y18站也完成發包施工中，Y9至Y15站、Y19至Y23站辦理細部設計中，預計二○三四年完工通車。

    與台鐵共乘Y17、Y10 將設地下連通道

    其中，捷運黃線有二處與台鐵共乘車站，包括Y17鳳山行政中心站、Y10民族站二處車站，將設地下連通道，與台鐵正義、民族車站轉乘；Y18衛武營站設於澄清路上，兩側有聯合開發基地，將打造二條地下連通道，串聯橘線O10建軍站與衛武營國家藝術文化中心，再透過O11站鳳山西站與三井購物中心毗鄰。

    地方爭取Y17、Y18站設地下商店街，立委許智傑推動衛武營地下街，比照台北東區地下街，爭取引進商業模式，串聯三井購物中心、衛武迷迷村等，打造高雄中城亮點，帶動經濟與觀光發展。

    Y18將打造2條連通道 串聯橘線O11站

    鳳山忠義里長李朝清表示，地方引頸期盼捷運地下街，捷運乘客不必上上下下，各種機能在地下街就能實現，不但能引進人潮，增加居住人口，也能提供年輕人創業，尤其高雄天氣很熱，適合發展捷運地下街，將爭取比照日本車站模式，打造特色地下商店街，與地方傳統產業共生，發揮加乘效益。

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