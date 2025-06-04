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    和美黑水虻貨櫃屋 去化彰北廚餘

    清潔隊不必負責蟲卵孵育工作。（記者劉曉欣攝）

    清潔隊不必負責蟲卵孵育工作。（記者劉曉欣攝）

    2025/06/04 05:30

    試運轉半個月 已處理和美、伸港、線西廚餘難題

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣從去年七月起實施垃圾分類新制，讓生熟廚餘回收量暴增，使得「田尾堆肥中心」吃不消，因此，半自動化黑水虻貨櫃屋進駐和美鎮清潔隊展開試運轉，展現地表最強的清道夫的功力，計畫打造彰北廚餘去化中心，解決廚餘無處去危機。

    粉碎與脫水後 餵幼蟲吃

    和美鎮長林庚壬表示，試運轉半個月以來，共處理和美、伸港、線西等鄉鎮的廚餘，近日將新增鹿港鎮，未來將擴及彰化市與秀水鄉。由於此是半自動化的黑水虻貨櫃屋，不必煩惱從蟲卵孵育，直接由業者提供黑水虻的幼蟲，由隊員把廚餘丟進機器進行粉碎與脫水，以七成生廚餘配上三成熟廚餘來作為最佳配方，再來餵給黑水虻幼蟲吃，讓其擔任「廚餘清道夫」的工作。

    和美鎮清潔隊表示，從去年七月起，生、熟廚餘合計總量約為五一三公噸，今年一月到五月的生熟廚餘約二三五公噸，這也代表在垃圾分類、破袋檢查落實下，平均每月廚餘回收量增加逾四公噸，因此必須想辦法來「消化」，才能達成垃圾減量的目標工作。

    紓解田尾堆肥中心處理壓力

    環保局長江培根表示，「田尾堆肥中心」目前每月處理量能為六百公噸，未來將會計畫擴充產能到七百五十公噸，如果再加上彰北廚餘去化中心，可望解決全縣回收生廚餘的囤積難題，為資源回收再利用做出貢獻。

    根據環保局統計資料，去年回收生廚餘有八一九八公噸， 平均每月約為六八三公噸，如果加上熟廚餘，去年共回收一七九六二公噸，平均每月將近一千五百公噸。

    半自動化黑水虻貨櫃屋在和美鎮清潔隊試運轉半個月來，成效非常良好。（記者劉曉欣攝）

    半自動化黑水虻貨櫃屋在和美鎮清潔隊試運轉半個月來，成效非常良好。（記者劉曉欣攝）

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