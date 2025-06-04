彰縣16國中小總量管制 3校新進榜

彰化市彰興國中因學區新建大樓增加，以及升學績效亮麗，近年成了新生搶進的熱門學校，近年年年被納入總量管制。（記者張聰秋攝）

2025/06/04 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕學校學年度尾聲，暑假將屆，彰化縣一一四學年度國中小總量管制學校名單出爐，共十六所學校納入，其中三校今年首度上榜，分別是彰化市的彰泰國中、信義國中小國中部，以及北斗鎮的螺陽國小。

彰興國中招生爆量 備取254人

這次總量管制的學校，國小計十三所，包括彰化市大成、信義國中小（國小部）、溪湖鎮湖北、和美鎮和仁與和東、員林市育英與員東、鹿港鎮鹿東、秀水鄉明正、永靖鄉永靖、伸港鄉大同、大村鄉大村、北斗鎮螺陽；國中則有四所，為彰化市彰興、彰泰、信義國中小（國中部）與竹塘國中。由於信義國中小為九年一貫學校，其國小部與國中部皆受管制，因此總數仍為十六所。

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而彰化市彰興國中今年招生爆量再現，設籍學區內的小六生多達七四七人，但該校普通班只有十七班，招生四九三人，排除不符資格者後，仍有二五四人進入備取名單，創新高。據了解，去年備取人數為一六八人，但最終只有八人遞補成功。

雖校方提早作業、比對戶口資料並提前通知家長，但仍無法緩解焦慮情緒。有家長在臉書社團「彰化人大小事」貼文，無奈表示「家就住在彰興旁，卻排到備取一百多號了」，只因戶籍由叔叔擔任戶長，被歸入較後順位。

教育處指出，今年正取及備取名單已公布，正取生須於六月廿日報到，未報到名額將於廿一日上午遞補，請家長留意學校公告。

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