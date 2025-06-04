南投貓頭鷹送子觀景平台 追加預算發包

南投信義「貓頭鷹送子觀景平台」，去年3月4日舉行動土典禮。（資料照）

2025/06/04 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉地利村濁水溪的「土虱灣」，是國內著名的曲流景觀，南投縣政府斥資四五三五萬餘元打造「貓頭鷹送子觀景平台」，並於去年三月進行動土典禮，惟議員全文才昨在議會質詢時，質疑該工程為何遲遲未見施工?縣府原住民族行政處代理處長林婷玉答詢表示，因處理用地編定花了半年時間，致包商評估不符成本而解約，將追加一七八五萬元預算，儘速重新辦理發包。

信義鄉地利村，沿台十六濁水溪向東行約五公里，有一處依附河道迴轉的大曲流，環繞翠綠山巒，因神似土虱被稱為「土虱灣」。

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為讓民眾飽覽此一壯闊美麗的景觀，縣府斥資四五三五萬餘元，規劃於對面山壁建造全長約六十五公尺的懸臂玻璃觀景平台，懸臂鋼梁凸出懸崖約四十公尺，末端設置直徑二十五公尺的環形平台，可承載三百人，並因「土虱灣」早年常有貓頭鷹出沒，且貓頭鷹是布農族傳說中的送子鳥，因此取名為「貓頭鷹送子觀景平台」。

全文才指出，該工程去年三月即舉行動土典禮，許多地方人士都有參加，但不知為何迄今沒有施工，究竟要不要蓋，進度為何?地方相當關心。

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