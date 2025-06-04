日月潭「電動船騎」遊程 探索湖光山色

日管處推廣「電動船騎」低碳遊程，讓遊客能騎著電動自行車環潭。（日管處提供）

2025/06/04 05:30

世界自行車日 80多名車友從水社騎單車到伊達邵 再搭電動船回程

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處昨響應「世界自行車日」，舉辦結合電動自行車與電動船的「電動船騎」低碳遊程，讓騎士能沿著自行車道從水社騎到伊達邵，再搭電動船回程，除能欣賞潭邊景點，還能徜徉潭中探索湖光山色，體驗不一樣的日月潭自行車之旅。

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結合電輔車與電動船低碳旅遊

日管處表示，昨邀集八十多名車友組成綠色騎士團，從潭區水社碼頭廣場平台出發，沿著水社段、松柏崙段，一路騎上伊達邵水上自行車道，雖然天公不作美飄起細雨，但眾人仍「風雨生信心」，浩浩蕩蕩展開騎行之旅。

昨活動由專業領騎人員帶領解說，一路上欣賞下雨過後的日月潭，不僅能感受微風吹拂，還有多變的雲霧相伴，並造訪日月潭新八景中的九蛙疊像，以及在潭區大竹湖水域，欣賞由日月潭纜車組成的微笑山谷景觀。

體驗不一樣的自行車之旅

騎行活動最後抵達伊達邵碼頭，車友們則進入老街逛商圈，之後再搭乘低噪音、零碳排的電動船返回水社碼頭，航行過程除能感受壯闊的潭面風光，還能將美麗潭景盡收眼底，體驗截然不同的自行車遊程。

抵伊達邵碼頭 逛老街商圈

日管處說，近年來致力於營造屬於日月潭的自行車騎乘路線，並推出「電動船騎」遊程，這是極具代表性的綠色旅遊示範路線，昨透過世界自行車日的活動響應，向民眾展現結合電輔車與電動船的絶妙旅遊模式，盼讓更多遊客願意在潭區體驗自行車、搭乘電動船與步行的旅遊方式，深度探索日月潭，未來也將繼續推動低碳載具與永續遊程，在潭區打造友善環境的綠色交通。

日管處也說，今年秋季的「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」將在十一月廿二日登場，屆時也會推出「電動船騎」遊程，讓喜愛這項旅遊模式的車友，都能用雙輪與電動運具感受日月潭之美。

「電動船騎」低碳遊程，遊客回程可搭電動船遊湖。（日管處提供）

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