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    航空城包商遭爆違法砍樹 市府否認

    航空城區段徵收工程範圍內，有價植栽移植至育培區現況。（桃園市政府提供）

    航空城區段徵收工程範圍內，有價植栽移植至育培區現況。（桃園市政府提供）

    2025/06/04 05:30

    〔記者鄭淑婷、余瑞仁／桃園報導〕桃園航空城正進行開發，有下游包商出面指控C1標案爆發弊端，爆料廠商直指C1標徵收區域有一千七百餘棵有移植價值，但包商利德工程為了節省上億元移植費用，卻要求下游包商將六百多棵珍稀樹種及健康大樹砍除、絞碎，下包商向市府陳情，卻無下文。

    下游包商指C1標有1700餘棵樹木遭殃

    對此，市府工務局表示，C1標區已完成移植樹木約一千餘棵，均使用空氣盆暫置於育培區，之後將移植至區內的人行道、道路、公園設施內，相關指控並非事實。

    爆料者指出，利德工程公司在前市長鄭文燦時期，曾承攬二億元竹圍漁港遊艇碼頭工程，卻在竣工不到一年就因水文資料出錯，造成遊艇碼頭因潮汐問題崩壞無法使用，目前還在善後中，而市府卻仍讓利德繼續得標航空城標案，還縱容違法砍樹，涉嫌瀆職、包庇，呼籲相關單位介入調查。

    工務局︰相關指控並非事實

    工務局表示，依「桃園市樹木保護自治條例」及受保護樹木認定標準等相關規定，C1標區內並無列管樹木，其他有價值樹木也在符合專家認定與法定程序下，約有一千棵使用空氣盆陸續移植到育培區，待日後移植至道路、綠地及公園內，並無投訴人所謂縱容砍樹、護航包商情事，相關指控並非事實。

    工務局強調，此案工程發包於前市長鄭文燦任內，持續進行至市長張善政上任後，市府接獲陳情後，經工務局及政風單位調查，航空城工程處並未為求節省經費，要求C1分標統包商利德工程絞碎健康樹木，且依契約，統包商可依實作數量請領樹木移植價金；而此案陳情人為利德的下包廠商，雙方間有契約糾紛，建請雙方應循司法途徑解決爭議。

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