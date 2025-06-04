大漢溪左岸新闢清淤道路 爭取開放行車

桃市府代辦大嵙崁清淤輸送系統工程，於大漢溪順水左岸新建8.4公里清淤道路，道路寬約15到18米，另有2米寬自行車道。（桃市水務局提供）

2025/06/04 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府代辦大嵙崁清淤輸送系統工程，於大漢溪順水左岸新闢八．四公里清淤道路，預計九月完工。議員徐玉樹昨質詢指出，清淤道路旁設有自行車道，除了清淤及紓解交通，也可作為觀光使用，要求市府做好配套措施；水務局長劉振宇表示，清淤道路屬防汛道路，後續將邀集大溪、龍潭區公所等單位會勘，積極向經濟部水利署爭取開放一般車輛通行，並結合沿線景點提升自行車觀光效益。

路旁設自行車道 紓解交通並發展觀光

水務局指出，水利署規劃於大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，工程由市府代辦，完工後主要提供石門水庫清淤工程車通行專用，從石門水庫至國道三號高速公路大溪交流道，可縮短約五公里路程，換算每年可增加四．一萬立方公尺淤泥清淤量，並減少五十六萬公斤碳排放量，更可減少工程車行駛大溪、龍潭市區影響交通等情形。

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水務局將邀大溪、龍潭公所會勘代管

劉振宇表示，清淤道路屬於防汛道路，未開放一般車輛使用，但地方期盼道路功能最大化，施工時仍以一般道路等級，設置有號誌、標誌標線、路燈等，且道路有十五到十八米寬，旁邊有兩米寬自行車道，後續將依程序向水利署申請開放一般車輛使用，因牽涉到大溪、龍潭區公所可能需負責代管，將邀集相關單位會勘並積極爭取。

徐玉樹指出，清淤道路旁設有自行車道，除了清淤及紓解交通功能，也可作為觀光使用，其沿線連接龍潭、大溪區的大漢溪沿岸廊道，尤其三坑生態公園就在一旁，通車後預計可帶來龐大觀光人潮，要求水務局、觀旅局做好包括軟硬體、觀光指標、導覽、公廁等各項公共設施，同時加強宣導。

水務局、觀旅局表示，自行車道完工後可從石門水庫騎乘至新北鶯歌，將結合歷年完成的山豬湖、月眉濕地及中庄吊橋等景點，以及年度特色活動，擴大自行車觀光效益。

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