中壢新明市場重建 先建後拆、原地安置

一樓攤商憂心未來新大樓蓋好，他們恐怕也是「回不去了」。（記者李容萍攝）

2025/06/04 05:30

新大樓融合社宅 打造現代化示範市場 市府：請攤商安心

〔記者李容萍／桃園報導〕市府月前拍板啟動中壢區新明市場大樓重建計畫，市場一、二樓攤商以中高齡居多，他們認為新明市場未來會比照中壢第一公有市場（大時鐘）一樣採促參BOT（興建、營運、移轉）模式進行，擔心恐怕也會像第一公有市場拆除重建一樣，「回不去了」；對此，市府經濟發展局表示，此案採「先建後拆、原地安置」模式，預定二○二七年開工，二○三○年完工，新大樓融合社會住宅，打造現代化示範市場，請攤商安心。

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預定二○二七年開工 二○三○年完工

建於一九九○年的新明市場大樓，曾被鑑定為海砂屋，二○一五年經整修補強，時隔近十年因後續各單位進駐、建物承載力增加，市府經濟發展局再請結構技師進行氯離子檢測和耐震評估，發現相關數字較十年前惡化，目前市場內現有一一七攤，實際每天營運約八十攤。

隨著建物結構安全日益堪虞，市府經濟發展局啟動評估整棟大樓是否拆除重建或再做補強，市長張善政上月率市府團隊前往新明市場大樓現勘後宣布拆除重建，並採「先建後拆、原地安置」模式，將在周邊停車場設置中繼商場，未來的新明市場將評估導入一四○戶的社會住宅、商業空間、青年創業與長照設施的可行性，打造「現代化示範市場」。

議員促保障攤商權益 留意交通等問題

議員魏筠認為，新明市場大樓因海砂屋問題確定拆除重建，二年後新明中繼商場將設置於廣明路日月亭廣明二停車場（現中壢NOVA旁），預計可容納約一三○攤，新大樓目標於二○二七年第三季完工，屆時攤商可遷回新場址營業。她建議市府應保障攤商在重建期間及未來新市場的營運權益，透過周詳的規劃與溝通，將重建的衝擊降到最低。

議員黃崇真、彭俊豪也說，新明市場是許多中壢人的廚房，透過重建可為舊城區注入活水，對重建計畫樂見其成，但對於市場內的公益設施（如長照、青創等）需事先做好位置的全盤規劃，以此為基礎對於整體動線規劃要好好設計，不要重蹈覆轍過往新明市場的缺失，中繼市場部分，此前的其他市場經驗有環境、排水、空調與交通等問題，請市府要多加注意，以免攤商在重建過程中蒙受損失。

桃園市府拍板卅五年中壢新明市場大樓將「先建後拆、原地安置」。（記者李容萍攝）

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