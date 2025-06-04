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    首頁　>　生活

    基隆營養午餐頻出包 民代︰設監督委員

    2025/06/04 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市學生營養午餐多次發現有異物，民進黨基隆市議長童子瑋在臉書貼文指出，市府老是用「啟動稽查」來應付；童子瑋說，他提出包含「建置學生午餐公開透明資訊平台」、「成立午餐品質監督委員會」、「賞罰分明追究責任」、「推動與地方合作的食安教育」等四件事，希望讓問題發生率降到最低。

    基隆市教育處長徐嬿立表示，關於童議長的四項建議事項，現況是已有相關規範，並將於本週五（六日）再召開午餐輔導委員會，強化異物通報流程、稽查及精進策略。

    童子瑋指出，近年來，基隆學生營養午餐相關食安問題不時登上新聞版面，從吃到針頭、到出現蟑螂、毛髮、小石頭各類異物，讓學生、家長很憂心。

    童子瑋表示，市府應建立營養午餐的公開透明資訊平台，把午餐菜單、食材來源、供應商背景、稽查紀錄等上網公開，由家長與學校監督。

    並由市府主責成立午餐品質監督委員會，納入議員、家長代表、營養師、學校端與第三方食品安全專家，共同參與廠商評選與品質追蹤，建立制度來確保公正性。

    針對連續出現問題的團膳廠商或發包單位，市府應啟動檢討機制，對於優良廠商，相對提供獎勵。統整衛生局、教育處與校方資源，加強食材教育與廚房安全。

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