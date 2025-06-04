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    25年整合 北市海砂屋「力霸皇家」都更拆除

    在九二一地震隔年，經鑑定為海砂屋建築物的信義區力霸皇家社區將拆除。 （台北市都市更新處提供）

    在九二一地震隔年，經鑑定為海砂屋建築物的信義區力霸皇家社區將拆除。 （台北市都市更新處提供）

    2025/06/04 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕在九二一地震隔年經鑑定為海砂屋建築物的信義區力霸皇家社區，二二三戶歷時廿五年整合，前兩年一度因「釘子戶」走入代拆程序，歷經多次磋商終於促成住戶共識，實施者在今年四月申請撤回代拆案，昨辦理拆屋祈福典禮，更新後將興建一棟地上廿四層、地下五層建築，總戶數共二三七戶，預計二○三二年完工。

    興建地上24層大樓 2032年完工

    台北市政府表示，力霸皇家社區位於永吉路上、鄰近永吉市場旁，為屋齡卅九年的十四層樓鋼筋混凝土建築物，在九二一地震隔年經鑑定後確認為海砂屋建築物，住戶多達二二三戶，更新範圍約九百四十坪，歷時廿五年的整合，溝通協調過程相當艱鉅；更新案於二○二二年八月十日核定計畫，期間一度因「釘子戶」走入代拆程序，市府在今年於都市更新及爭議處理審議會上促成住戶達成共識，實施者於四月廿二日申請撤回代拆案，代拆協調圓滿結束。

    更新案昨辦理拆屋祈福典禮，由市府副秘書長王玉芬代表出席，王玉芬表示，現在是大都更時代，市府迄今依都市更新條例受理都更代拆申請共計廿五案，其中已協調完成或由執行代拆案共廿案，目前仍有五案協調中。

    力霸皇家社區更新後將興建一棟地上廿四層、地下五層建築量體，總戶數共二三七戶，以多樣性、多層次植栽將基地綠化，沿永吉路及虎林街側留設搭配騎樓及人行步道，創造綠美化的都市環境及街角空間，預計二○三二年完工。

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