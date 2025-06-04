北市無障礙設施6千件待改善 挨批進度慢

北巿建築管理處今年最新資料顯示，待改善無障礙設施場所仍有約6000件，又以集合住宅待改善件數約3600件居冠。（資料照）

2025/06/04 05:30

集合住宅3600件居冠 包含啟聰、啟明學校、捷運站及便利商店

〔記者劉詠韻／台北報導〕隨著高齡化社會發展，未來無障礙設施和空間的需求日益增加，但北巿目前待改善無障礙設施場所仍有近六千件，又以集合住宅待改善件數約三六○○件居冠，甚至包含啟聰、啟明學校、人流眾多的捷運站及便利商店。議員汪志冰批評改善進度慢，呼籲市府考量提高補助金額誘因，對屢次拖延單位祭出罰單；市長蔣萬安回應，未來將評估是否可由業者自主檢查，若能提前完成改善，將考慮提高補助金額。

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汪志冰籲對屢次拖延單位祭出罰單

汪志冰調閱今年三月資料發現，北市公共建築物場所應改善件數總計九四○九件，待改善則有五九三四件，占比達六十三％，其中以集合住宅、便利商店及金融機構、小學及國高中名列前芧，集合住宅待改善件數最嚴重，並占所屬類別應改善件數高達八成比例。

汪志冰直言，儘管建管處二○一四年即針對住宅無障礙設施改善，每年編列千萬預算提供補助，每案補助上限四十五％，十年間共核發二百六十八件約七一五○萬元，但對比待改善件數，顯然存在難以克服的問題。

蔣萬安︰提前完成改善 考慮提高補助

蔣萬安表示，由於公共場域數量眾多，市府勘驗人力有限，導致無障礙設施的改善進度拉長，未來將評估是否可由業者自主檢查，若能提前完成改善，將考慮提高補助金額，以加速整體改善進程。

建管處︰將提供必要輔導與協助

建管處長虞積學則指，目前各類場所的無障礙設施清查仍持續進行，若發現需改善之處，會要求相關單位進行修繕，針對既有建築的無障礙空間，向建管處提出明確改善時程後，會提供必要輔導與協助。

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