為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新冠、B流、黴漿菌 前議員「三病齊發」

    端午連假過後，新冠就診患者較連假前大增，晚上將近十點仍是大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

    端午連假過後，新冠就診患者較連假前大增，晚上將近十點仍是大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

    2025/06/04 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕新冠疫情持續升溫，台中市前議員賴佳微近日狂咳不止，又發高燒，昨天就醫快篩竟然確診感染新冠肺炎、B型流感及黴漿菌肺炎，三病齊發，醫師說「難怪症狀這麼嚴重」，她也分享護理師要她拍三支快篩劑陽性照片，自嘲「可能覺得我這種病人很稀有！」

    連假後 就診增3成

    端午節連假後掀起新一波新冠疫情，不少家長帶孩子到診所就醫，部分診所晚上八點多已大排長龍而停止掛號，家長趕緊轉到其他診所排隊，也是要排到夜間十點多，大嘆這波疫情很嚴重。

    診所醫師施勝桓觀察，端午連假過後，就診患者較連假前增加三成，大多是上呼吸道感染症狀，約半數感染新冠肺炎，部分感染流感，很多是患者是全家感染新冠肺炎。

    新冠重症 累計86例

    施勝桓分析說，這波新冠肺炎主要症狀，是倦怠、咳嗽、喉嚨痛及聲音沙啞，不少人還會出現喘鳴聲，可能併發支氣管炎；流感會有發高燒、肌肉痠痛及咳嗽症狀，由於新冠疫情可能持續到八月，建議民眾施打疫苗。

    中市衛生局統計，中市今年新冠重症病例累計八十六例，其中上週新增十五例，上週也接獲學校通報兩起新冠群聚，以及六起機構新冠群聚事件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播