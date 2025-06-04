新冠、B流、黴漿菌 前議員「三病齊發」

端午連假過後，新冠就診患者較連假前大增，晚上將近十點仍是大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/04 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新冠疫情持續升溫，台中市前議員賴佳微近日狂咳不止，又發高燒，昨天就醫快篩竟然確診感染新冠肺炎、B型流感及黴漿菌肺炎，三病齊發，醫師說「難怪症狀這麼嚴重」，她也分享護理師要她拍三支快篩劑陽性照片，自嘲「可能覺得我這種病人很稀有！」

連假後 就診增3成

端午節連假後掀起新一波新冠疫情，不少家長帶孩子到診所就醫，部分診所晚上八點多已大排長龍而停止掛號，家長趕緊轉到其他診所排隊，也是要排到夜間十點多，大嘆這波疫情很嚴重。

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診所醫師施勝桓觀察，端午連假過後，就診患者較連假前增加三成，大多是上呼吸道感染症狀，約半數感染新冠肺炎，部分感染流感，很多是患者是全家感染新冠肺炎。

新冠重症 累計86例

施勝桓分析說，這波新冠肺炎主要症狀，是倦怠、咳嗽、喉嚨痛及聲音沙啞，不少人還會出現喘鳴聲，可能併發支氣管炎；流感會有發高燒、肌肉痠痛及咳嗽症狀，由於新冠疫情可能持續到八月，建議民眾施打疫苗。

中市衛生局統計，中市今年新冠重症病例累計八十六例，其中上週新增十五例，上週也接獲學校通報兩起新冠群聚，以及六起機構新冠群聚事件。

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