《台中》全小運未授旗 選手還提早返台

台中市多位市議員質疑市府不重視全小運的小選手。 （記者蘇金鳳攝）

2025/06/04 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的「全國小學田徑錦標賽」於五月十四日至十五日在金門舉行，民進黨多位議員昨天在市議會提出質疑，一般而言選手要出發前市府都會授旗，但是市府不但未授旗，甚至安排小選手居住在距離賽場二十、三十分鐘的路程，還未閉幕就安排小選手返台，感受不到市府的重視運動的立場，市長盧秀燕則說，確實很奇怪，未來會改革與授旗。

議員︰市府未重視運動

市議員黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿表示，今年的「全國小學田徑錦標賽」台中代表隊拿下男子組十一面獎牌，女子組十四面獎牌好成績，過程卻出現許多狀況。

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黃守達指出，比賽行程三天，前一天選手才得以到金門適應場地，賽後還需分兩批返程，其中一批選手，連閉幕式都無法參加；台北隊賽完還為選手安排兩天在金門的教育旅行，台中隊卻馬上返台。

盧︰未來會改革與授旗

他更痛批，此次十二人接力賽中，一隊有違規嫌疑，教練團欲申訴，卻遭告知申訴不成功，申訴費用要由十二位基層教練負擔，但教練團還是勇敢申訴，也申訴成功，才得以從第四名躍升為第三名；教育局長蔣偉民表示，申訴費用應由市府出，會加強相關人員的教育。

盧秀燕則說，全中運有授旗，但小學沒有，很奇怪，會改革且未來要授旗；至於讓小選手賽後在當地教育旅行，是好的建議，會再研議。

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