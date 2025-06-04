為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台中》中央公園飛行美樂地 交通號誌「有桿沒燈」

    台中市中央公園飛行美樂地，吸引不少親子休閒。（市府提供）

    台中市中央公園飛行美樂地，吸引不少親子休閒。（市府提供）

    2025/06/04 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府多方宣傳中央公園飛行美樂地，吸引親子休閒，但議員陳淑華卻質疑，周邊僑大八路空有交通號誌桿，卻未裝設號誌燈，有家長反映車流量大之下，小孩連過個馬路去上廁所都沒辦法，另外，周邊停車格不足，之前已跟市府會勘，原本承諾兒童節完成，如今端午節已過還未見改善；交通局指出，停車格已完成，號誌會配合周邊評估後一併規劃。

    車流量多 小孩很難過馬路

    陳淑華指出，市政府只會宣傳中央公園飛行美樂地、野餐日，但周邊交通號誌及停車配套不足，家長反映從經貿五路往僑大八路因車流量大，路口空有交通號誌桿，卻無交通號誌燈。

    另外，中央公園停車不便，曾多次建議增設停車格，之前會勘時，市府承諾兒童節以前改善，迄今連端午節都過了，還是不見進展，市政根本無效率。

    交通局長葉昭甫指出，因僑大八路僅一車道，路幅不夠，建設局採公園內縮方式，已增設停車格；至於交通號誌桿，本是配合區位發展先預留，目前採非號誌化路口設計，未來會配合會展中心及綠美圖營運，再一併做交通號誌規劃。

    交通局︰配合綠美圖規劃

    此外，市議員吳瓊華關心綠空廊道南端止於大慶車站附近，市府是否有規劃南延，以專用道銜接至烏日啤酒廠、高鐵特區等重要節點；台中市長盧秀燕指出，會納入「台中市自行車道整體規劃」可行性調查與規劃，完成最後一哩路，打造更完善的自行車空間。

    議員李文傑則關心甲埔大道進度，盧秀燕說，甲埔大道斥資十六．五億興建，預計年底完工，解決甲后路、甲東路塞車問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播