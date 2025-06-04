《台中》中央公園飛行美樂地 交通號誌「有桿沒燈」

台中市中央公園飛行美樂地，吸引不少親子休閒。（市府提供）

2025/06/04 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府多方宣傳中央公園飛行美樂地，吸引親子休閒，但議員陳淑華卻質疑，周邊僑大八路空有交通號誌桿，卻未裝設號誌燈，有家長反映車流量大之下，小孩連過個馬路去上廁所都沒辦法，另外，周邊停車格不足，之前已跟市府會勘，原本承諾兒童節完成，如今端午節已過還未見改善；交通局指出，停車格已完成，號誌會配合周邊評估後一併規劃。

車流量多 小孩很難過馬路

陳淑華指出，市政府只會宣傳中央公園飛行美樂地、野餐日，但周邊交通號誌及停車配套不足，家長反映從經貿五路往僑大八路因車流量大，路口空有交通號誌桿，卻無交通號誌燈。

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另外，中央公園停車不便，曾多次建議增設停車格，之前會勘時，市府承諾兒童節以前改善，迄今連端午節都過了，還是不見進展，市政根本無效率。

交通局長葉昭甫指出，因僑大八路僅一車道，路幅不夠，建設局採公園內縮方式，已增設停車格；至於交通號誌桿，本是配合區位發展先預留，目前採非號誌化路口設計，未來會配合會展中心及綠美圖營運，再一併做交通號誌規劃。

交通局︰配合綠美圖規劃

此外，市議員吳瓊華關心綠空廊道南端止於大慶車站附近，市府是否有規劃南延，以專用道銜接至烏日啤酒廠、高鐵特區等重要節點；台中市長盧秀燕指出，會納入「台中市自行車道整體規劃」可行性調查與規劃，完成最後一哩路，打造更完善的自行車空間。

議員李文傑則關心甲埔大道進度，盧秀燕說，甲埔大道斥資十六．五億興建，預計年底完工，解決甲后路、甲東路塞車問題。

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