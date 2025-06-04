台中夾娃娃機店全國最多 議員要求聯合稽查

台中市夾娃娃機店有一六三二家，為全國最多，數量驚人，亂象紛至。 （記者廖耀東攝）

2025/06/04 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市議員王立任、謝志忠、黃守達、張玉嬿昨天於議會表示，全國有夾娃娃機店共一萬二四四家，台中市就有一六三二家，比例十六％，是全國最多縣市，夾娃娃機卻有擺放成人情趣用品、化妝保養品或未標示完整的食品，甚至改裝賭博性質機台，或占用人行道亂象；市府經濟發展局長張峯源表示，將請主管機關依規定處理。

亂象多 擺放成人情趣用品、改裝賭博機台

議員王立任表示，台中市夾娃娃機店的數量相當高，衍生很多問題，例如內裝物出現不該有的東西，包括成人情趣用品，甚至設障礙物，還有改裝機、違反保夾金額規定等，他抨擊市府雖設有自治條例，但執行面卻形同虛設，要求聯合稽查，才有效率。

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經發局長張峯源表示，台中自助選物販賣機違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二名是夜間喧嘩，第三名是放置不當物品，市府每週定期稽查，若查獲違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽即請道路主管機關移除；另外，針對噪音或放置不當物品，也將視違規內容，移請主管機關依規定處置，維護民眾權益。

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