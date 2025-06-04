預算史上最高 盧秀燕挨批延宕重大建設

議員陳淑華（中）質疑台中市預算史上最高、上任六年多賣地將衝千億，重大建設仍延宕。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/04 05:30

議員︰賣地將衝千億 建設預算一再追加 盧︰賣的是抵費地及配餘地

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕近期為地方一般補助款頻槓中央，市議員陳淑華指出，台中市今年預算是史上最高，盧秀燕上任六年多來，卻狂賣土地達九六二億餘元，「燕子不動產」續衝千億大關，但重大建設一再延宕；盧秀燕則回擊說，她賣的不是市有地，而是抵費地及配餘地，歷任市長及各縣市均如此辦理，「曝露議員這方面常識好像不太夠」。

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陳淑華指出，盧秀燕開罵中央預算史上最高、不會做就換人，盧只顧罵中央，卻未檢討自己，台中市今年度預算歲出一九○八億，比她剛上任的二○一九年多出了六六二億，今年預算是史上新高，中央補助款也從二百多億增加到五三○億。

此外，陳淑華指出，盧秀燕上任後拚命標售土地，六年多來處分抵費地及配餘地已高達九六二億，六月廿六日又要標售底價五二○億的土地，「燕子不動產」不斷賀成交，賣地續衝千億大關；議員陳俞融、謝家宜也質疑，本月標售的土地達十二．四五公頃，盧市府將賣土地視為短期施政達標的捷徑，掏空台中未來的城市發展空間。

市府︰中流拚明年營運 智慧營運塔下半年招商

陳淑華說，盧秀燕手握史上最高總預算，賣地也是史上最多，應該做更多事、效率變高，但任內沒有相對增加建設，只有建設預算一再追加，工程一再延宕，包括台灣智慧營運塔改地點後，進度白紙一張；台中流行影音中心完工四年，迄今仍成「有人顧的最大蚊子館」，其餘包括水湳轉運中心及大台中轉運中心，本來說今年完工，現在又變明年，「完不了工的，仍完不了工」。

盧秀燕回應，抵費地及配餘地均不是市有地，進行處分均是為償還重劃及區段徵收的開發成本，從中央到各縣市均行之有年，水湳經貿園區就需償還五百多億，若還款有剩餘，就用在公共建設上；新聞局指出，中流拚明年營運；經發局指出，台灣智慧營運塔預計下半年公告招商。

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