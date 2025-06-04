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    AI素養爭霸賽 遭控圖利自家協會 葉丙成︰教部未給任何經費補助

    教育部政次葉丙成（資料照）

    教育部政次葉丙成（資料照）

    2025/06/04 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「總統盃AI素養爭霸賽」傳出政次葉丙成涉圖利。葉丙成昨日發出四點聲明強調，所有質疑皆不屬實，他創設的「台灣素養教育協會」雖是協辦單位，但教育部並未給予任何經費補助，他也未曾圖利台灣素養教育協會。

    教部︰經費為AI教學推廣、競賽平台使用

    教育部則說明，「總統盃AI素養爭霸賽」係依補助作業規定辦理，經外部委員審查確認計畫，包含師資培訓、教材及使用平台，具教育推廣功能與競賽實用性，補助對象為「愛自造者學習協會」（成功大學教授蘇文鈺所創），經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，教育部亦未補助或支付任何款項予科技公司或其他廠商。

    葉丙成說，他在四年前創辦台灣素養教育協會，公益性質協助偏鄉學校教師增能與教學方法精進，創立至今從未接過各級政府案子，未曾得到任何一筆政府經費，在去年擔任教育部政次前，他與配偶已辭去協會理事職務，完全退出協會運作。

    葉丙成也表示，蘇文鈺創辦「愛自造者學習協會」，讓偏鄉孩子學習AI素養，有感於蘇文鈺幫助偏鄉的熱忱，加上募款不易，台灣素養教育協會曾協助募款，而因認同蘇文鈺理念，初期他也曾擔任愛自造者學習協會理事，二○二二年已卸任，也未曾再參與該協會運作。

    葉丙成說明，三年前卸下創辦的幫你優公司CEO職務，歸建台大後，便不再參與經營管理，上任教育部次長職務前，也將其所持股份交由律師處理信託。

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