本月上路》公職獸醫 不開業獎金每月1~3萬

公職獸醫師肩負經濟動物防疫重責，卻因薪資差距，許多人才流向民間，為此農業部宣布6月起發放不開業獎金，每人每月給予1萬到3萬元，藉此留才，守護人畜安全。圖為獸醫系師生赴金門協助牛場注射疫苗。（資料照）

2025/06/04 05:30

上億隻經濟動物 僅靠942公職獸醫執行防疫 急需留才

〔記者吳柏軒、楊媛婷、陳鈺馥／台北報導〕國內寵物貓狗近二八○萬隻，大多數獸醫師投入民間動物醫院，但國內畜牧業還有上億隻的經濟動物，卻僅靠九四二名公職獸醫執行防疫任務，占獸醫執照總數約十七％，人力吃緊，為拉近公職與民間薪資差距，行政院昨通過新設公職獸醫師（佐）「不開業獎金」，六月一日起每人每月給予一萬元至三萬元，長期留才，傳承防疫經驗，守護國人健康與動物福利。

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隨著毛小孩越來越多，獸醫系畢業多投入小動物領域，開設寵物醫院等，相對的，負責大型動物、牛羊豬雞鴨等經濟動物的獸醫師數量減少，這些獸醫師負責畜牧業的防疫與發展，譬如台灣豬肉上月廿九日通過國際認定豬瘟非疫國，且是亞洲唯一的口蹄疫與非洲豬瘟及豬瘟的三大豬病非疫國，背後即有公職獸醫師的貢獻。公職獸醫師也專注禽流感、狂犬病的控制，對農畜產業及公衛安全有深遠影響。

中央人力缺口約2成 地方約4成

但公職獸醫師薪資成長有限，人力短缺，總統賴清德與行政院長卓榮泰關注此一問題，力挺農業部推動公職獸醫師的「不開業獎金」，原定今年底前上路，如今提早在六月一日正式加薪。

農業部次長杜文珍昨表示，不開業獎金會依職級區分，每人每月給予一萬到三萬元不等，目前國內領有獸醫師執照的人數共有五六七二人，公職獸醫師僅有九四二人，不論中央跟地方的公職獸醫人力都很緊張，希望藉由不開業獎金的提供，吸引更多獸醫師投入公職。

全國醫師公會全聯會也統計過，目前中央公職獸醫缺口約二成，地方單位的公職獸醫缺口約四成，也坦言隨著公職獸醫人力不足，擔心防疫人力也不足，盼人力缺口透過給予不開業獎金後盡快補足，否則台灣難以再度承受第二次動物重大疫病的衝擊。

卓揆︰縮小與民間獸醫薪資差距

行政院長卓榮泰昨也在臉書發文提及，回顧一九九七年口蹄疫爆發，帶來重創我國經濟的慘痛教訓。到之後嚴守非洲豬瘟，控制禽流感、狂犬病等每一場防疫戰役，背後都有一群公職獸醫師默默堅守崗位的身影。盼以實際行動改善薪資結構，縮小與民間獸醫薪資差距，讓優秀人才安心留任、樂意投入。

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