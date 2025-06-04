竹市關埔慈雲空橋停工 住戶擔憂鄰損

新竹市府推動關埔地區慈雲路與埔頂三路的首座空橋工程，去年七月動工後，目前進度僅十一．六％呈停擺狀態。（記者洪美秀攝）

2025/06/04 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推動關埔地區慈雲路與埔頂三路的首座空橋工程，去年七月動工後，目前進度僅十一．六％呈停擺狀態，附近住戶近期收到鄰損與結構安全會勘通知書，憂心已買的房子會因空橋工程受影響，質疑市府為何未出面說明會有結構安全疑慮與鄰損問題。市議員曾資程更抨擊，市府對空橋進度未公開透明，原承諾今年底十二座空橋完工的政見已跳票，如今又因結構安全與鄰損問題未解決，居民氣得跳腳，質疑市府騙選票。

工務處︰將進行結構安全會勘

曾資程說，市府工務處曾說明關埔慈雲空橋正進行變更設計，主因是得標廠商看完圖面後，對上部結構提出疑義，雖設計單位有回覆，但未有共識，已交由台北市土木技師公會進行結構安全檢測，周邊住戶憂心空橋基樁工程恐塌陷影響住屋的結構安全，近期收到技師公會的會勘通知書，但市府都未說明為何住戶會收到這樣的會勘通知書。

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工務處表示，目前關埔慈雲空橋正進行變更設計，空橋原設計採兩片鋼板設計，但因鋼板距離等導致廠商施作空間受限，再加上外審委員可要求設計單位直接現場操作設計模型，以確認每個桿件應力等，還需確認施作方式與細節，目前施工廠商委由台北市技師公會進行結構安全會勘，若確定結構安全，就會加快施工進度。

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