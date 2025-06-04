竹市停七停車場挪用機電 被疑圖利廠商

竹市議員指出，西大路停七停車場續建工程的機電設備是從棒球場拆下後挪用，市府透過減項發包，有圖利廠商之嫌。（記者洪美秀攝）

2025/06/04 05:30

議員質疑不當減項發包 交通處︰合理使用公產 節省預算

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員楊玲宜昨在議會質詢指出，西大路停七停車場續建工程的機電設備是從棒球場拆下後挪用，市府透過減項發包，有圖利廠商之嫌，更抨擊前台北市長柯文哲有魚果市場不當減項發包疑似圖利，高虹安的停七續建標案也如出一轍。更批交通處長倪茂榮說法前後不一，是鬼扯說謊。

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拆棒球場閒置停管設備 移來使用

倪茂榮回應，因機電設備屬市府公有財產，市府當然有權管理及使用，先把棒球場因閒置停用的機電設備挪到西大路停七停車場使用，是為節省市府預算，讓公產發揮最大效用，是合理使用公產。

楊玲宜指出，西大路停七停車場興建總經費超過三億元，較原預算暴增六千八百萬，卻沒有最重要的停管設備建置，更荒謬的是拆除已建置完成的棒球場地下停車場的停管設備，讓棒球場地下停車場啟用遙遙無期。倪茂榮更一度扯謊改口，為自己不當減項發包而卸責。

她說，據政府採購法規定，如果停管設備屬契約範圍，廠商卻未裝設，而由市府代為執行，這會引發廠商有疑似偷工減料、市府圖利廠商之嫌。如果停管設備不屬於契約範圍內，是因市府減項發包而造成停七失去主要停車功能，是嚴重行政疏失與惰職。

招標及挪用 議員要求政風處徹查

她抨擊倪茂榮上週說是減項發包，如今又改口說是交通處的開口契約執行，她要問，為何不直接交由開口契約廠商執行停七停管設備，反而是拆光棒球場的停管設備？高虹安任內發包停七續建工程，花了近三億元，歷經兩次契約變更，總經費超過原預算並暴增，卻無停管設備，還要透過開口契約增加預算來裝設，只有無比荒謬可形容。

楊玲宜要求政風處徹查此案，所有招標過程及公產挪用情形和招標契約文件，都應了解徹查，並要求將相關調查報告提供給民進黨團。

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