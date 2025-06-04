苗市滑輪溜冰場裂縫多 評估改善鋪面

苗市滑輪溜冰場出現多處裂縫，經會勘後，苗縣府將緊急處理。（議員陳光軒提供）

2025/06/04 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府向中央爭取補助兩千餘萬、總經費三千萬，在苗栗市貓裏喵親子公園旁設置縣內首座符合國家級正式賽事的苗栗縣滑輪溜冰場，於二○二二年啟用。但苗栗縣議員陳光軒之前發現，滑輪溜冰場地出現多處裂縫，可能危及選手安全，經會勘後，苗縣府將緊急處理，因應十月份將舉辦的賽事，同時也請廠商評估改善鋪面方式。

主管單位苗栗縣立體育場指出，苗栗縣滑輪溜冰場因屬露天場地，難免遇到風吹、日曬、雨淋等自然因素，加上使用頻率高，可能因此損壞。目前正請廠商估價並評估如何改善，也一併請廠商了解造成場地出現裂縫原因。

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陳光軒指出，考量苗栗滑輪溜冰場十月份將舉辦比賽，賽道鋪面龜裂先做緊急修繕，他也要求苗栗縣立體育場提報完整的賽道整修計畫做整體改善。

陳光軒說，苗栗縣滑輪溜冰場除了五月份視察時突然發現的多處嚴重的裂痕、裂縫，賽道雨天會出現排水問題，導致長出青苔，即使天氣轉晴青苔仍會導致打滑，且會勘後發現賽道周圍鋪面有基礎不實問題，建議整個賽道鋪面都應重新鋪設。

前年被發現僅使用約兩個月跑道已龜裂得「體無完膚」的頭份市六合國小分校預定地滑輪溜冰場，場地雖已修復，但不少家長反映應該增設監視器，苗栗縣立體育場也將設置。

啟用僅3年多苗栗縣滑輪溜冰場多處裂縫，會勘將改善。（議員陳光軒提供）

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